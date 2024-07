The Lottery Winners live in Deutschland 2025

Ihren Anfang nahmen The Lottery Winners 2008 in den Pubs ihrer Heimatstadt, Leigh in Lancashire. In der Musikindustrie fassten sie durch selbstständige Veröffentlichung von Singles und Touren durch das Vereinigte Königreich Fuß. Dabei unterstützten sie Künstler wie Tom Jones, Paul Weller, Shed Seven und Richard Ashcroft.

Ihr Durchbruch kam, als sie von Musikmogul Seymour Stein bei einer Live-Show entdeckt wurden. Dies führte 2019 zu einem Plattenvertrag bei Modern Sky UK und der Veröffentlichung ihres Debütalbums THE LOTTERY WINNERS im Jahr 2020. Ihr jüngstes Album ANXIETY REPLACEMENT THERAPY, erreichte Platz 1 der offiziellen UK-Albumcharts.

Jetzt kündigen sie für 2025 ihre europaweite Tour an und kommen für fünf Konzerte nach Deutschland:

Die Band wurde von Thom Rylance, Robert Lally, Katie Lloyd und Joe Singleton gegründet. Für die Platte ANXIETY REPLACEMENT THERAPY haben die Briten mit Shaun Ryder, Frank Turner und Boy George zusammengearbeitet:

Lottery Winners in Deutschland: Termine im Überblick: