MUSIKEXPRESS präsentiert: Tal Arditi auf „Love Myself"-Tour 2026

von 
Tal Arditi

Tal Arditi

Foto: Alicia Pfeifer (Promo).

Tal Arditi bringt die Songs seines Debüts „Love Myself“ auf die Bühne. Im April, Mai und Juni ist der Berliner auf Tour.

Tal Arditi wird im Sommer 2026 durch mehrere Städte in Deutschland touren, um sein Debütalbum „Love Myself“ zu präsentieren. Der Musiker tritt unter anderem in Köln und Berlin auf.

Der Berliner Musiker Tal Arditi wurde im Jahr 1998 geboren und war bereits in der europäischen Jazz-Szene unterwegs. Mit Einflüssen aus Folk-, Pop- und Elektromusik behandelt er in seinen Songs Themen wie Selbstzweifel, Nähe und Neuanfang.

Im Mai 2026 wird sein Debütalbum „Love Myself“ erscheinen, ein Werk über Selbstakzeptanz und Balance in lauten Zeiten. Zu hören sind die neuen Songs auf Tour im Sommer 2026 – präsentiert von MUSIKEXPRESS

Tal Arditi live 2026 – Termine

  • 11.04.2026 Trier, Melodica Festival
  • 18.04.2026 Köln, Die Wohngemeinschaft
  • 14.05.2026 Lübeck, Tonfink
  • 05.06.2026 Berlin, Kantine am Berghain
  • 11.06.2026 München, Glockenbachwerkstatt
  • 12.06.2026 Waiblingen, Schwanen Kulturhaus
  • 13.06.2026 Augsburg, Kresslesmühle

Wo gibt es Tickets?

Die Tickets sind auf reservix.de erhältlich.

