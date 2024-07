MUSIKEXPRESS präsentiert: Blush Always live in Deutschland

Die Release-Shows des Albums AN ODE TO ? finden in Hamburg und Leipzig statt. Alle Infos hier.

Mit ihrem zweiten Album AN ODE TO ? zeigt Katja Seiffert, alias Blush Always, eine neue Seite von sich. Kritische Selbstreflexion und einfühlsames Storytelling wechseln sich mit ohrwurmigem Alternative-Pop ab. Anfang September bringt die Künstlerin die neuen Songs auch auf die Bühne – und MUSIKEXPRESS präsentiert die Release-Konzerte. The Flaming Lips live in Deutschland 2025 – MUSIKEXPRESS präsentiert AN ODE TO ?: Release-Shows – präsentiert von MUSIKEXPRESS 06.09. Hamburg, Molotow

07.09. Leipzig, Neues Schauspiel

Blush Always: Tickets sichern Karten für die beiden Shows in Leipzig und Hamburg können unter anderem hier erworben werden. Blush Always' Debütalbum YOU DESERVE ROMANCE aus dem Jahr 2023 ist nur so mit intensiven Self-Empowerment-Songs gespickt. Inspiriert wird die Leipzigerin von Künstlerinnen wie Snail Mail und Soccer Mommy.

Seit ihrem vierten Lebensjahr spielt Katja Seiffert Klavier, doch als Songschreiberin, Sängerin und Gitarristin steht sie noch am Anfang. Ihre im Frühjahr 2022 erschienene POSTPONE EP produzierte sie mit den Leoniden, der Release brachte ihr erste Aufmerksamkeit in der Musikszene ein. Entdeckt wurde sie von Leoniden-Gitarrist Lennart Eicke bei einem frühen Konzert in Kiel.