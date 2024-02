Kings of Leon: CAN WE PLEASE HAVE FUN plus Single „Mustang“

Die neunte Studioplatte erscheint am 10. Mai 2024

Mit ihrer neuen Single „Mustang“ melden sich Kings Of Leon zurück. Bereits auf ihrem ersten Konzert im Jahr 2024 im Januar in Mexiko kündigte die Band an, dass sie an neuer Musik arbeiten würde.

Hier in den neuen Track „Mustang“ reinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neues Album mit Star-Produzent

Die neunte Studioplatte CAN WE PLEASE HAVE FUN wurde im Dark Horse Studio in Nashville aufgenommen. In Zusammenarbeit mit Produzent Kid Harpoon, der auch schon mit Künstler:innen wie Harry Styles oder Florence + the Machine gearbeitet hat, sind 12 Tracks entstanden. Veröffentlicht wird ihr neues Werk am 10. Mai 2024.

CAN WE PLEASE HAVE FUN-Tracklist:

1. Ballerina Radio

2. Rainbow Ball

3. Nowhere To Run

4. Mustang

5. Actual Daydream

6. Split Screen

7. Don’t Stop The Bleeding

8. Nothing To Do

9. Television

10. Hesitation Generation

11. Ease Me On

12. Seen

Zuletzt veröffentlichte die Band 2021 ihr Album WHEN YOU SEE YOURSELF mit insgesamt elf Tracks. Die LP stieg auf Platz 95 der US-amerikanischen Top Rock Albums der „Billboard“-Charts. Seither gaben Kings Of Leon zwar Live-Auftritte, doch bis zur Album-Ankündigung war es eher ruhig um die Gruppe geblieben.

Welttournee und Festival-Sommer

Im Sommer starten Kings Of Leon eine Welttournee, die die Band ab August zunächst durch Nordamerika führen wird, mit 26 Konzerten in Kanada und den USA. Als Festival-Headliner werden Kings Of Leon im Sommer beim Deichbrand Festival in Deutschland und beim Lido Sounds in Österreich auftreten.