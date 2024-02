Kings Of Leon veröffentlichen Teaser zur neuen Single „Mustang“

Die US-amerikanische Rockband veröffentlicht ihre neue Single am Donnerstag, den 22. Februar 2024.

Bereits auf ihrem ersten Konzert im Jahr 2024, im Januar in Mexiko, kündigten Kings Of Leon an, dass sie an neuer Musik arbeiten würden. Gegen Ende ihres Auftritts teilte Sänger Caleb Followill dem Publikum mit, dass sich die Fans auf eine neue Veröffentlichung namens „Mustang“ freuen können. Nun folgte der erste Vorgeschmack auf den Song in Form eines 17-sekündigen Instrumentals. Zu sehen ist auch ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Szenen: Anfänglich werden drei vermeintliche Räuber mit Tiermasken, anschließend vier rauchende Mönche, ein Helikopter, eine Baustelle und ein blauer Luftballon gezeigt. Untermalt werden die Bilder von einer Melodie mit einem abwärts gestimmten Bass-Riff und einem kurzen Gesangspart ohne erkennbaren Text. Die Single soll diesen Donnerstag (22. Februar) erscheinen.

Kings of Leon live 2024

Im November 2023 wurde die Band als Headliner für das Eröffnungskonzert des F1 British Grand Prix angekündigt, der am 4. Juli 2024 in Silverstone stattfindet. Neben ihnen werden Stormzy, Pete Tong und Rudimental am Freitag, Samstag und Sonntag im Rahmen des viertägigen Festivals auf der Rennstrecke auftreten. Und auch in Deutschland werden Kings Of Leon zwischen dem 18. und 21. Juli 2024 in Cuxhaven/Nordholz beim Deichbrand Festival auf der Bühne stehen.

Zuletzt veröffentlichte die Band 2021 ihr Album WHEN YOU SEE YOURSELF mit insgesamt elf Tracks. Die LP stieg auf Platz 95 der US-amerikanischen Top Rock Albums der „Billboard“-Charts. Seither gaben Kings Of Leon zwar Live-Auftritte, doch bis zur jetzigen Single-Ankündigung war es eher ruhig um die Gruppe geblieben.