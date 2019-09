Klaus Johann Grobe kommen im November und Dezember auf Tour

Foto: Ralph Kühne. All rights reserved.

Klaus Johann Grobes aktuelles Album DU BIST SO SYMMETRISCH erhielt von Musikexpress-Redakteur Oliver Götz in seiner Rezension viereinhalb Sterne und den lobenden Stempel „kryptisch-erhellende Tanz- und Weltenfluchtmusik, die inzwischen gefährlich klar auf den Punkt kommt“.

Nun sind die Schweizer mit einer neuen Single am Start. „Downtown“ besticht durch eine tanzbare Melodie, die von einem Flöten-Saxophon-Arrangement begleitet wird. „‚Downtown‘ musste noch sein, um uns abschließend mit der Disco-Materie zu befassen“, so Sevi Landolt und Daniel Bachmann in einem offiziellen Statement. „Es war halt noch nicht zu Ende gedacht. Aber jetzt hat uns Alex Gopher gemastert und wir haben ein Saxophon-Solo. Nun gucken wir, es gibt ja noch viel anderes Interessantes zu tun!“, geben sie sich außerdem optimistisch.

Außerdem begibt sich das Duo mit dem irreführenden Namen ab November auf Europatour und schaut dabei auch für ein Konzert in Deutschland vorbei – präsentiert vom Musikexpress.

Klaus Johann Grobe live – hier sind die Termine:

22.11. CH-Basel, Humbug

23.11. CH-Zürich, Bogen F

24.11. CH-Vevey, Rocking Chair

24.11. CH-Bern, Rössli

07.12. Mainz, Schon Schön

