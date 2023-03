Konzert in Berlin: Chris Brown wirft das Handy eines Fans ins Publikum

Am Mittwoch (1. März) war Chris Brown mit seiner „Under the Influence“-Tour in der Mercedes-Benz Arena in Berlin zu Gast. Im Laufe der Show kam es zu einem Vorfall, bei dem der 33-Jährige einer jungen Frau, die er für einen Song auf die Bühne geholt hatte, ihr Handy abnahm und es in die Menge warf. Auf TikTok sind unzählige Videos des Vorfalls viral gegangen. Weder Brown noch die Betroffene selbst haben sich (Stand: 2. März 10:30 Uhr) zu Wort gemeldet.

Hintergrund

Während der ungefähr zweistündigen Show gibt es ein Segment, in dem der R&B-Star Teile seines älteren Songkatalogs präsentiert. Darunter auch „Take You Down“ vom 2007 erschienenen Album EXCLUSIVE. Für diesen Track holte sich Brown, wie auch auf anderen Konzerten der Tour, einen weiblichen Fan aus dem Publikum auf die Bühne. Die Ausgewählte wird auf einem Stuhl in der Mitte platziert und von Brown und seinen Backgroundtänzern verführerisch umtanzt. Die Einlage umfasst auch einen Lapdance des Sängers und endet mit einem sich schließenden Kreis männlicher Tänzerkörper um den Stuhl in der Mitte.

In der Mercedes-Benz Arena brach die von Brown Erwählte diese Routine jedoch. Während sie auf der Bühne saß, nahm sie ihr Handy zur Hand und filmte mit. Der Star nahm es ihr ab und legte es ihr in den Schoß. Nachdem sie ein zweites Mal danach gegriffen hatte und weiter filmte, kurz vorm Ende des Songs, nahm Brown ihr das Gerät dann erneut ab und schmiss es diesmal von der Bühne.

Ein weiteres auf TikTok veröffentlichtes Video zeigt, wie eine der Backgroundtänzerinnen das Smartphone nach dem Konzert an die Besitzerin zurückgibt.

Der Vorfall wird angeregt diskutiert. Die meisten Reaktionen drücken Verständnis für Brown und eine gewisse Schadenfreude aus, allerdings melden sich auch Stimmen zu Wort, die sich fragen, ob die junge Frau nicht vielleicht maßlos überfordert gewesen ist.

Immer irgendwie im Gespräch

Chris Brown hält sich, wenn auch nicht immer direkt an ihrer Oberfläche, seit Wochen in den Schlagzeilen. Jüngst tauchten Vorwürfe gegen ihn auf, nach denen er Schwarzen Frauen den Eintritt in seinen VIP-Bereich in einem Nachtclub in London systematisch verwehrt haben soll. Dies hat er bestritten. Außerdem beschwerte er sich, anlässlich Rihannas Auftritt beim Superbowl, dass er das Label des Frauenschlägers immer noch nicht losgeworden sei. 2009 hat der damals 19-Jährige Rihanna während eines Beziehungsstreits geschlagen. Trotz dieser Langzeitfolgen seines Verhaltens ist Chris Brown immer noch und seit Jahren einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Die Negativschlagzeilen scheinen seinem Sexappeal und seiner Vermarktung immerhin nicht so zu schaden, dass er daran arm geworden wäre.

Die Tour läuft noch bis zum 26. März. Am 4. und 25. finden weitere Konzerte in Deutschland statt – in der Olympiahalle, München und der Festhalle in Frankfurt am Main.