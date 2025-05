Konzert mit Ansage: Billie Eilish begrüßt Fans an Kölner Bahnstation

The Greatest: So gut war Billie Eilish live in Berlin

Dass Billie Eilish nicht nur musikalisch die Verbindung zu ihren Fans sucht, zeigte sich am Donnerstag (29.05.) in Köln auf ganz besondere Weise: Wer am Nachmittag mit der Bahn zur Lanxess Arena reiste, wurde am Bahnhof Köln Messe/Deutz höchstpersönlich von der Sängerin begrüßt – nämlich per Lautsprecherdurchsage.

Billie Eilish: Ansage in Köln

Die US-amerikanische Künstlerin, die aktuell mit ihrer „Hit Me Hard and Soft“-Tour unterwegs ist, hat eigens für ihre beiden Konzerte in der Domstadt eine Durchsage eingesprochen, die auch am Freitag (30.05.) stündlich zwischen 16 und 19 Uhr im Bahnhof zu hören ist. Darin ruft sie zur gegenseitigen Rücksichtnahme und zu einem respektvollen Miteinander auf. Die Billie-Eilish-Ansage endet mit einem kurzen Ausschnitt ihres Megahits „Birds of a Feather“, dem meistgestreamten Song des vergangenen Jahres. Bereits beim Berlin-Gig hatte Eilish mit einer ähnlichen Aktion überrascht – nun zog Köln nach.

Die Billie-Eilish-Ansage hier hören

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Billie Eilish: So war der erste Abend in Köln

Zu Beginn ihrer Show, als Billie plötzlich in einem massiven Videowürfel erschient, erreichte der Kreischpegel die Dezibel-Grenze. Leise wurde es dagegen für „When The Party’s Over“: Billie saß im Schneidersitz auf der Bühne, um ihre Stimme live zu loopen. 18.000 Menschen wurden so plötzlich mucksmäuschenstill, um die Aufnahme nicht zu stören.

Gut 90 Minuten dauerte die Show, die viele Fans mit heißbegehrten Tickets seit Monaten herbeigesehnt hatten. Mit „Birds of a Feather“ endete die Show schließlich. Zum Abschied richtete sie noch ein paar Worte an ihre Anhänger: „Ich werde euch immer beschützen. Ich liebe euch.“ Worte, die hängen bleiben – genau wie dieser Abend.

Die Setlist:

CHIHIRO

LUNCH

NDA

Therefore I Am

WILDFLOWER

when the party’s over

THE DINER

ilomilo

bad guy

THE GREATEST

Your Power (Acoustic)

SKINNY

TV (Acoustic)

BITTERSUITE

bury a friend

Oxytocin

Guess (Charli xcx cover)

everything i wanted

BLUE (True Blue version)

lovely / BLUE / ocean eyes

L’AMOUR DE MA VIE

What Was I Made For?

Happier Than Ever

BIRDS OF A FEATHER