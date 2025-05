Billie Eilish spricht zu Fans an Berliner S-Bahnhöfen

Am 9. Mai gibt Billie Eilish nicht nur in der Berliner Uber Arena ein Konzert im Rahmen ihrer „Hit me hard and soft“-Tour, sondern sorgt auch an zwei S-Bahnhöfen für eine kleine Überraschung.

Wer morgens zwischen 7.30 und 9.30 Uhr oder nachmittags von 16 bis 18 Uhr an den Bahnhöfen Warschauer Straße und Ostbahnhof unterwegs ist, könnte plötzlich die Stimme der US-Sängerin aus den Lautsprechern hören. In einer kurzen Audiobotschaft ruft Billie Eilish zu mehr Rücksichtnahme im Alltag auf – und das Ganze endet mit einer kleinen Hörprobe aus ihrem Hit „Birds of a feather“.

Deutsche Bahn organisiert besondere Aktion

Die Aktion wurde von der Deutschen Bahn organisiert und ist nicht nur ein besonderes Highlight für Fans, sondern auch ein Signal für mehr Achtsamkeit im öffentlichen Raum: „Hi, this is Billie Eilish. Welcome to Warschauer Straße. Please take care of yourself and respect everyone in front of you. Enjoy the show.“

Am Abend geht’s dann richtig los: Ab 17.30 Uhr öffnen sich die Tore der Uber Arena, und um 20 Uhr startet Billie Eilish ihr Konzert. Die „Hit me hard and soft“-Tour verspricht eine Mischung aus emotionalen Balladen und energiegeladenen Tracks – genau das Richtige für Fans, die sich auf einen unvergesslichen Abend freuen.