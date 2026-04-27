Billie Eilish als junger Michael Stipe: Diese Biopic-Idee macht Schlagzeilen

R.E.M.-Frontmann Michael Stipe wünscht sich Billie Eilish für ein mögliches Biopic – wegen ähnlich blauer Augen. Alles zu seiner unerwarteten Traumbesetzung.

Seit dem der Film „Bohemian Rhapsody“ über die Band Queen erschien und immense Erfolge feierte, gibt es nahezu jedes Jahr neue Biopics über die ganz Großen der Musikgeschichte. Michael Stipe sprach jüngst über ein eventuelles Filmprojekt über seine Band R.E.M. Im Zuge dessen fiel der Name Billie Eilish. Was könnte die Sängerin mit einem solchen Werk, sollte dieser überhaupt in die Produktion gehen, zu tun haben?

Billie Eilish als junger Michael Stipe?

Am 23. April 2026 war Michael Stipe zu Gast in der „Late Show with Stephen Colbert“ und wurde von diesem interviewt. Die beiden Männer spekulierten dabei über einen Film über R.E.M. und fragten sich vor allem, wer den Musiker spielen könnte – sowohl in jungen als auch in älteren Jahren.

Was den Michael Stipe der späteren Karrierejahre angeht, legte sich der Frontmann schnell fest: „Das muss David Cross sein.“ Wer den jüngeren Part übernimmt, ließ den Sänger länger überlegen. Er kam dann allerdings mit einer überraschenden Aussage auf seinen Gesprächspartner zu: „Vielleicht könnte Billie Eilish es machen. Sie würde es gut machen.“ Der Late-Night-Host stimmte zu: „Ja, ihr habt ähnlich blaue Augen.“

Die Idee überraschte, da die Musikerin nicht für schauspielerische Aktivitäten bekannt ist und bislang nicht in Hollywood-Filmen auftauchte. Auf die Frage, ob der „Losing My Religion“-Interpret die 24-Jährige zuvor getroffen hatte, antwortete er mit „Ja“: Sie habe ihm einmal die Tür in Manhattan aufgehalten. Damals kannte er sie allerdings noch nicht. Der 66-Jährige hatte jedoch nur lobende Worte für seine Idealbesetzung übrig: „Sie ist unglaublich höflich und lieb, aber ich wusste erst, wer sie war, als sie schon die Straße hinuntergegangen war.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neues Solo-Album

Im weiteren Verlauf seines Late-Night-Auftritts sprach der Künstler über den Sound seines nächsten Albums. Bei diesem handelt es sich um sein erstes Solo-Album überhaupt. „Einer der Songs klingt so, als würde ein Baum sich selbst zum ersten Mal hören“, sagte er. „Es ist eine verwirrende Situation. Ein Freund von mir hat einen Baum in meinem Garten in Georgia aufgenommen und ihm die Aufnahme vorgespielt, und so klingt es wie Daft Punk, aber ich füge dem Song ein Seemannslied hinzu.“

Anschließend gab Michael Stipe noch eine Live-Performance seines neuen Songs „The Rest of Ever“ zum Besten. Die Single scheint an eine geliebte Person adressiert zu sein.