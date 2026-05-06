„Hit Me Hard and Soft“: Billie Eilish revolutioniert das Konzertfilm-Genre

Billie Eilish und James Cameron haben einen 3D-Konzertfilm gedreht – mit Technologie, die es so noch nie gab. „Hit Me Hard and Soft“ ab 7. Mai im Kino.

Konzertfeeling im Kinosessel? Das verspricht Billie Eilish ihren Fans mit dem Film „Hit Me Hard and Soft: The Tour“, der in Deutschland ab dem 7. Mai in den Kinos läuft.

Ein Konzertfilm in 3D – mit James Cameron

Das Besondere an dieser Dokumentation: Es handelt sich um eine 3D-Produktion. Regie führte James Cameron, der Blockbuster wie „Avatar“, „Titanic“ und die ersten beiden „Terminator“-Filme verantwortet hat. Nachdem Ende 2025 der dritte „Avatar“-Film erschien und beim Publikum nur mäßig ankam, ist nun im Mai erneut eine Cameron-Produktion in den Kinos zu sehen. Damit stellen sich zwei Fragen: Wie gut ist dieser Film – und wie entstand die Kooperation zwischen der Sängerin und dem renommierten Regisseur?

Wie die Zusammenarbeit zustande kam

Ursprünglich wollte Billie Eilish für ihre dritte Tour kein Konzertvideo drehen. Gegenüber der „Elle“ erklärte sie: „Zuerst dachte ich: ‚Ich will keinen Dokumentarfilm machen’“ und fügte hinzu: „Ich habe zwischen 15 und 18 einen Dokumentarfilm gedreht, da wurde ich einfach drei Jahre lang ununterbrochen gefilmt … Mein Privatleben halte ich heute sehr geheim.“

Dann aber bekam die Musikerin einen Anruf ihrer Mutter, die ihr erzählte, dass James Cameron ein Fan ihrer Shows sei. Dieser hatte in ihr das Potenzial gesehen, selbst Teil der Regie zu werden.

„Ich habe große Bewunderung und Respekt für ihren künstlerischen Ehrgeiz entwickelt“, erzählte Cameron der „Elle“. „Wie sie ihre künstlerischen Ziele umsetzt – nicht nur, um wunderschöne Musik zu schaffen, sondern auch, um eine großartige Performerin zu sein. Mir kam der Gedanke, dass wir diesen Film gemeinsam inszenieren sollten.“

Und genau das taten sie.

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Einblick hinter die Kulissen einer Welttournee

Der Film soll alle Aspekte einer großen Welttournee abhandeln und begleitet die Künstlerin bei ihren Shows in der Co-op Arena in Manchester. Vom Aufbau bis zum Abbau der Bühne, von der Performance der Songs bis hin zu Vorbereitungen und Pausen im Backstage.

Die Konzertdoku begleitet Billie Eilish durchgängig: beim Schminken für den Auftritt, beim Aufwärmen der Stimme, aber auch bei Begegnungen mit Fans, denen sie sehr nah sein will – und das, obwohl sie dabei schon die ein oder andere Verletzung in Kauf nehmen musste. Von Kratzern, weil ihre Anhänger:innen sie nicht loslassen wollen, bis hin zu Stürzen. Im Trailer ist zudem zu sehen, wie eine Gruppe Fans zu ihr stürmt, nachdem sie eine Story in den sozialen Medien gepostet hatte.

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Neue Maßstäbe durch 3D-Technologie

Das Herausragendste an der Produktion sind die dreidimensionalen Aufnahmen, für die eine 3D-Brille erforderlich ist. Cameron erklärt im Trailer: „Noch nie zuvor wurde ein Konzertfilm in dieser Größenordnung gedreht; wir setzen Technologien ein, die noch nie zuvor verwendet wurden.“

Laut „Filmstarts“ hat die Konzertdoku so scharfe 3D-Aufnahmen wie keine anderer: Jede:r Fan – ob erste Reihe oder Rang – ist zu erkennen. Eilish filmt teilweise selbst mit einer kleinen Handkamera, die in einer Box auf die Bühne geschmuggelt wird – alles mit einer Tiefenschärfe, die bisher kein Konzertfilm erreicht hat. Damit setzen die beiden neue Maßstäbe für das Genre.

Mithilfe der 3D-Technik ist man als Filmzuschauer:in wie nie zuvor Teil des Konzerts und der Backstage-Experience. Die Chancen stehen gut, dass weitere große Künstler:innen das Projekt als Vorbild nehmen werden. Ganz unkompliziert war diese Art von Film allerdings nicht. Wie Finneas, Billie Eilish Bruder, berichtete, saß Regisseur Cameron während der Aufnahmen vor 16 Bildschirmen, um dieses Konzerterlebnis einzufangen und in Szene zu setzen.

Für Fans ist das in jedem Fall eine besondere Möglichkeit die Shows doch noch mitzubekommen– schließlich war die Tour restlos ausverkauft und viele haben wahrscheinlich keine Tickets mehr bekommen.