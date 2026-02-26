März 2026: Diese Konzerte in Deutschland solltet ihr nicht verpassen

Thundercats neues Album live, Clueso in der Olympiahalle und SSIO liefert: Der März 2026 hat es in sich. Jetzt alle Termine checken.

Auch im März wird es in Sachen Live-Musik nicht langweilig. Diese Konzerte könnt ihr diesen Monat in Deutschland besuchen. Hier eine Auswahl an Gigs aus vielen verschiedenen Genres.

Audrey Hobert

Wann: 28.2. Köln Live Music Hall, 02.3. Berlin Huxleys Neue Welt, 6.3. Köln Live Music Hall

Warum wichtig: Die Künstlerin geht nach dem Release ihres Debütalbums „Who’s the Clown“ im August auf Welttournee. Dabei stoppt die aufstrebende Indie-Sängerin, bekannt für persönliche Texte über Trennungen und Selbstzweifel, auch in Deutschland.

Ticketpreise: ab 27 €

SSIO

Wann: unter anderem 1.3. Hamburg Sporthalle Hamburg, 22.3. München Zenith, 27.3. Berlin Velodrom, 29.3. Frankfurt Jahrhunderthalle Frankfurt

Warum wichtig: SSIO ist für seinen Stil aus 90er-Jahre-Boom-Bap-Beats und überzeichneten Straßenrap-Texten bekannt. Jetzt geht er auf „Die erste Tour nach Corona“ und zeigt wieder, was ihn zum krassesten Live-Rapper Deutschlands macht.

Ticketpreise: ab ca. 62 €

Sombr

Wann: 4.3. Berlin Velodrom, 5.3. Köln Palladium Köln

Warum wichtig: Der aufstrebende Indie-Artist wurde 2026 für den Grammy als bester neuer Künstler nominiert und hat es geschafft, mit Liedern wie „back to friends“ und „12 to 12“ einen rasanten Aufstieg in die Musikwelt zu machen. Jetzt ist er auf seiner „The Late Nights and Young Romance“-Tour unterwegs und kann live in Berlin und Köln erlebt werden.

Ticketpreise: zwischen 60 und 70 €

Betterov

Wann: unter anderem 7.3. München Muffathalle, 9.3. Stuttgart Im Wizemann, 17.3. Frankfurt Batschkapp, 18.3. Köln Carlswerk Victoria, 26.3. Leipzig Felsenkeller Leipzig, 28.3. Hamburg Docks Club

Warum wichtig: Der deutsche Sänger hat seinen Durchbruch 2022 mit dem Album „Olympia“ gemacht, auf dessen Deluxe-Version er viele weitere bekannte deutsche Indie-Künstler von Paula Hartmann bis Provinz gefeatured hat. Jetzt ist er mit seinem zweiten Album „Große Kunst“ auf Tour, in dem er viele persönliche Geschichten verarbeitet.

Ticketpreise: ab 40,40 €

Nils Keppel

Wann: unter anderem 7.3. Hamburg Molotov, 19.3. Stuttgart Im Wizemann Club, 20.3. München STROM, 25.3. Köln Gebäude 9, 27.3. Dresden GrooveStation, 28.3. Berlin Festsaal Kreuzberg

Warum wichtig: Nils Keppel macht rauen, intensiven, düsteren Indie-Pop/Punk mit Synthesizer-Elementen. Er wird mit der „Neuen Neuen Deutschen Welle“ in Verbindung gebracht. Seine Texte handeln vom Traum vom Leben, menschlicher Fehlbarkeit und dem Tod. Seine Live-Auftritte sind minimalistisch, aber mitreißend, fast schon kathartisch.

Ticketpreise: für 28 bis 30 €

K.I.Z

Wann: 8.3. Berlin Uber Arena

Warum wichtig: Wie jedes Jahr veranstaltet die Band K.I.Z zum Weltfrauentag am 8. März ihr Frauenkonzert. Die Tickets sind nur für Frauen, Cis-Frauen, inter* Personen und nicht-binäre Menschen, die sich weiblich einordnen, erhältlich. Die Band nutzt dieses Konzertformat seit Jahren, um ein Zeichen gegen Sexismus zu setzen und um einen Raum zu schaffen, in dem Frauen ohne Belästigung feiern können.

Ticketpreise: ab 64,90 €

Maxïmo Park (+ Art Brut)

Wann: 8.3. Köln E-Werk, 9.3. Hamburg Große Freiheit, 12.3. Berlin Huxleys Neue Welt, 13.3. München TonHalle

Warum wichtig: Zum 20-jährigen Jubiläum des Albums „A Certain Trigger“ begibt sich die britische Band wieder auf Tour. Die Band mischte in den 2000ern die Indie-Pop-Szene auf. Jetzt bringen sie als Special Guests Art Brut mit auf Tour, die Maxïmo Park perfekt ergänzen.

Ticketpreise: kosten 49,60 €

Austra

Wann: 8.3. Hamburg Mojo Club, 12.3. Berlin Kesselhaus in der Kulturbrauerei, 17.3. München Technikum im Werksviertel, 18.3. Köln Club Bahnhof Ehrenfeld

Warum wichtig: Die kanadische Sängerin packt Herzschmerz und Tragödie in Electro-Pop-Musik, die schon wieder zum Tanzen einlädt.

Ticketpreise: ca. 43,45 €

Florence and The Machine

Wann: 9.3. Berlin Uber Arena

Warum wichtig: Florence and the Machine ist auf Tour und das letzte Konzert in Deutschland findet am 9.3 in Berlin statt.

Ticketpreise: ab ca. 80 €, aber die Karten sind bereits alle weg

Thundercat

Wann: 9.3. Berlin Huxleys Neue Welt, 13.3. Köln Live Music Hall, 19.3. Frankfurt Batschkapp, 20.3. Hamburg Große Freiheit 36

Warum wichtig: Der Künstler aus Los Angeles ist bekannt für seinen genreübergreifenden Sound, der Elemente aus Jazz, Funk, Soul, R&B und Electronica mixt. Sein neues Album ist für Anfang April 2026 angekündigt, und einige Songs, z. B. „She Knows Too Much“, eine posthume Zusammenarbeit mit Mac Miller, sind bereits erschienen. Auf seiner Tour im März wird er hoffentlich noch ein paar mehr seiner neuen Songs teasen.

Ticketpreise: liegen zwischen 45 und 50 €

Bar Italia

Wann: 9.3. München Ampere, 10.3. Berlin Festsaal Kreuzberg

Warum wichtig: Das Trio aus London spielt eine Mischung aus Post-Punk und Art-Rock. Mit ihrer mysteriösen, melodramatischen, aber kühlen Atmosphäre schaffen sie eine distanzierte Aura. Vielleicht ist deshalb ein Konzert die ideale Gelegenheit, näher an die Band zu kommen.

Ticketpreise: ab 34 €

Danny Brown

Wann: 10.3. Berlin Badehaus, 11.3. Köln YUCA

Warum wichtig: Danny Brown verbindet mit seiner Musik Rap mit Hyperpop und gilt als einer der einzigartigsten und exzentrischsten Rapper der letzten Jahre. Seine Live-Performances ähneln einer Art Rap-Rave. Nach einer langen Pause aufgrund eines Alkoholentzugs wagt der Rapper jetzt einen Neuanfang. Die Tour ist der Beginn einer neuen Ära, in der er seine Musik mit klarem Kopf performt.

Ticketpreise: ab 46,90 €

Deadletter

Wann: 8.3. Bielefeld Forum Bielefeld, 12.3. Hannover Café Glocksee, 14.3. Berlin Neue Zukunft, 18.3. München STROM

Warum wichtig: Die sechsköpfige Band, die seit ihrer Kindheit befreundet ist, geht mit ihrem neuen Album „Hysterical Strength“ auf Tour, dabei auch mit ein paar Stopps in Deutschland. Post-Punk-Hits, die zum Springen und Tanzen einladen, sind live zu erwarten.

Ticketpreise: kosten ca. 30 €

Fritzi Ernst

Wann: 10.3. Dresden Groove Station, 11.3. Leipzig Neues Schauspiel, 21.3. Bayreuth Kunst und Kulturhaus Neuneinhalb, 25.3. Wuppertal Die Börse

Warum wichtig: Fritzi Ernst ist deutsche Songwriterin und Sängerin. Sie singt über Weltschmerz, Selbstkritik, Beziehungsdynamiken und den Alltag. Jetzt ist sie auf Tour und macht dabei vor allem auch in kleineren Städten Halt.

Ticketpreise: zwischen 15 und 24 €

Buntspecht

Wann: 11.3. Karlsruhe Substage, 12.3. Hamburg Docks, 15.3. Berlin Columbiahalle, 17.3. Leipzig Werk 2 Kulturfabrik Leipzig, 18.3. Köln Live Music Hall, 19.3. München Muffathalle

Warum wichtig: Die österreichische Indie-Band geht mit ihrem Album „Konstrukt 5“ auf Tour. Mit dem Album landeten sie zum ersten Mal in den Charts. Besonders die Live-Auftritte der Band sind mitreißend und emotional. Mit abstrakten Texten und vielen unterschiedlichen Instrumenten schaffen sie es, eine melancholische, aber lebendige Stimmung durch ihre Musik zu schaffen.

Ticketpreise: ab 33,70 €

Ken Carson

Wann: 12.3. Düsseldorf PSD Bank Dome, 13.3. Berlin Max-Schmeling-Halle, 23.3. Hamburg Sporthalle Hamburg

Warum wichtig: Der amerikanische Rapper und Musikproduzent ist für seinen modernen Trip-Sound bekannt. Er wurde insbesondere durch seine Support Acts bei den Red Hot Chili Peppers und Playboi Carti berühmt; Letzterer ist auch sein Mentor.

Ticketpreise: ab 62 €

Geese

Wann: 12.3. München Backstage Werk, 15.3. Berlin ASTRA Kulturhaus, 16.3. Hamburg Docks Hamburg, 18.3. Köln Palladium Köln

Warum wichtig: Die amerikanische Indie-Rock-Band geht auf die passend zu ihrem Album benannte „Getting Killed in Europe“ Tour. Das neue Album ist groovy mit theatralischen Lyrics. Live auf jeden Fall mitreißend.

Ticketpreise: gibt’s für 35,20 €

Reneé Rapp

Wann: 13.3. Berlin Uber Eats Music Hall, 15.3. Köln Palladium

Warum wichtig: Die Sängerin und Schauspielerin geht mit ihrem neuesten Album „Bite me“ auf Tour und macht auch in Deutschland Stopp. Insbesondere nach ihrem Outing hat sie sich eine große queere Fanbase aufgebaut, auch da sich ihre Texte teilweise darauf beziehen. Mit ihrer kraftvollen Stimme und ihren Lyrics über Liebe und Beziehungsdrama schafft es die Künstlerin auch live, eine emotionale Erfahrung zu schaffen.

Ticketpreise: ab 67 €

Sleaford Mods

Wann: 14.3. Berlin Tempodrom, 15.3. Hamburg Große Freiheit 36

Warum wichtig: Das Electropunk-Duo behandelt in seinen Songs sozialkritische Botschaften wie Konsumwahn, politische Korruption und Gesellschaft. Ihr Ziel ist es, mit ihrer Musik Zeichen zu setzen und gegen seichte Popmusik vorzugehen.

Ticketpreise: für 47,97 €

SPRINTS

Wann: 14.3. Köln Die Kantine, 15.3. Hamburg Uebel & Gefährlich, 18.3. Berlin Metropol, 22.3. München STROM, 31.3. Münster Skates Palace, 01.4. Wiesbaden Schlachthof Wiesbaden, 02.4. Schorndorf Club Manufaktur e. V.

Warum wichtig: Die Post-Punk-Band aus Irland ist besonders live ein Renner. Mit ihrem zweiten Album „All That Is Over“ touren sie auch in Deutschland und schaffen es, das Publikum mit ihren schnellen Gitarrenriffs und der kraftvollen Stimme der Frontfrau Karla Chubb mitzureißen.

Ticketpreise: zwischen 29 und 33 €

Clueso

Wann: unter anderem 16.3. Stuttgart Porsche Arena, 19.3. Hamburg Barclays Arena, 21.03. Berlin Uber Arena, 23.3. Frankfurt am Main Festhalle, 24.3. München Olympiahalle, 26.3. Köln Lanxess Arena, 27.3. Leipzig Quarterback Immobilien Arena

Warum wichtig: Der deutsche Popsänger, der schon seit Jahren Musik macht, geht auf Deutschlandtour und nimmt dabei viele Städte mit. Unter dem Motto Déjà-vu bringt er seine größten Hits, aber auch neue Songs mit.

Ticketpreise: ab 59 €

Belle & Sebastian

Wann: 17.3. („Tigermilk“) und 18.3. („If You’re Feeling Sinister“) Stadthalle Köln und 5.3. („Tigermilk“) sowie 6.3. („If You’re Feeling Sinister“) Berlin Metropol

Warum wichtig: Die schottische Poprockband geht auf ihre 30-jährige Jubiläumstour ihrer zwei Alben „Tigermilk“ und „If You’re Feeling Sinister“ und stoppt dabei in Berlin und Köln. Jeder Tourstopp ist zwei Tage lang, und jeden Abend wird eines der beiden Alben sowie einige der beliebtesten Songs aufgeführt.

Ticketpreise: kosten 55,50 €

Altin Gün

Wann: 17.3. Köln Carlswerk Victoria, 19.3. Berlin Huxleys Neue Welt, 20.3. Berlin Huxleys Neue Welt, 22.3. Hamburg Große Freiheit 36

Warum wichtig: Altin Gün ist durch ihre Neuinterpretationen türkischer Volks- und Rocklieder bekannt. Die Psychedelic-Folk-Rock-Band spielt sogar zwei Konzerte ihrer Tour in Berlin und präsentiert dort Lieder aus ihrem kürzlich erschienenen neuen Album „Garin“. Die Kombination aus traditionellen Instrumenten und modernen Grooves lädt zum Tanzen ein.

Ticketpreise: für 41–45 €

Folk Bitch Trio

Wann: 19.3. Berlin LARK Berlin, 20.3. Uebel & Gefährlich / Turmzimmer

Warum wichtig: Der Name ist Programm: Das australische Trio hat sich auf eine Mischung aus moderner und traditioneller Folk-Musik spezialisiert. Mit melancholischen Texten und mehrstimmigen Harmonien schaffen sie hochemotionale Konzerte.

Ticketpreise: kosten 27,15 €

Antifuchs

Wann: 25.2. Kiel Die Pumpe / Roter Salon, 27.2. Magdeburg Insel der Jugend, 05.3. Hannover Bei Chez Heinz, 06.3. Düsseldorf Zakk Club, 12.3. Leipzig Elipamanoke, 13.3. Heidelberg Halle 02, 21.3. Potsdam Wachhaus Potsdam, 27.3. Jena Rosenkeller, 28.3. München STROM

Warum wichtig: Die deutsche Rapperin ist bekannt für klassischen Battle-Rap. Ihr Markenzeichen ist eine schwarze Fuchsmaske. Mit ihren Texten erzählt sie von persönlichen Erfahrungen und will mit dem Klischee der Female Rapper aufräumen. Jetzt ist sie auf Deutschlandtour und räumt dabei einige Städte ab.

Ticketpreise: erhältlich zwischen 33 und 38 €

Stella Donnelly

Wann: 31.3. Berlin Mikropol

Warum wichtig: Die walisisch-australische Singer-Songwriterin ist für Indie-Rock/Pop und Folk bekannt. Ihre Texte sind humorvoll, aber trotzdem sozialkritisch.

Ticketpreise: gibt’s für 30,45 €