Betterov kündigt neues Album GROßE KUNST an

Das neue Album des Musikers erscheint am 7. November 2025.

Die neue LP GROßE KUNST von Betterov ist für November 2025 angekündigt. Mit seiner ersten Platte OLYMPIA landete der Musiker 2022 direkt auf Platz fünf der deutschen Albumcharts.

Zusammenprall zweier Welten

Auf GROßE KUNST beschäftigt sich Betterov, bürgerlich Manuel Bittrof, mit dem Wechsel zwischen zwei Welten. Aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Thüringen, zog es den Musiker irgendwann hinaus in die große Welt – nach Berlin. Genau das thematisiert er in den Songs seines neuen Albums.

Musikgewordene Flucht in die BRD

Mit den Single-Auskopplungen „17. Juli 1989“ und „18. Juli 1989“ erzählt der Musiker von einem der wohl bedeutendsten Tage seines Lebens. An eben jenen Tagen nahm sein Vater das Risiko einer Inhaftierung auf sich und startete einen Fluchtversuch in die BRD. Die Songs behandeln dabei nicht nur die Flucht selbst, sondern auch die Konsequenzen, die diese Entscheidung für Manuel Bittrof und seine Familie mit sich bringt.

„In meinem Zimmer spielen sich Dramen ab“

Zuvor hatte sich Betterov mit den Singles „So High“ und „In meinem Zimmer spielen sich Dramen ab“ nach längerer Pause zurückgemeldet. Letzterer Song dreht sich um Erlebnisse aus seinem Zwölf-Quadratmeter-Kabuff in Berlin – ein Zimmer, in dem sich verliebt und getrennt, gezweifelt und nachgedacht wurde, und das in großem Stil.

Dicht bepackter Vorgänger

2022 veröffentlichte der Musiker sein viel gelobtes Debütalbum OLYMPIA. Mit der im Oktober 2023 erschienenen erweiterten Edition OLYMPIA (EHRENRUNDE DELUXE) – inklusive neuer Songs und Features von Paula Hartmann, Blumengarten und Provinz – gelang ihm schließlich der Sprung über die Grenzen der deutschen Indieszene hinaus.

Betterov solo am Klavier im Herbst

Grund genug für den Musiker, bald aus diesen vier Wänden herauszukommen und auf Tour zu gehen. ME präsentiert die im Oktober startende Konzertreihe, die in besonderen Venues und in reduzierter Form stattfinden wird. Die Shows sind allerdings bereits ausverkauft.