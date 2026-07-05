Andreas Vollenweider live in Hamburg

Saftige Weiden, glückliche Kühe, blauer Himmel, ein laues Lüftchen über dem See – keine Frage, das Züricher Oberland ist die perfekte Petrischale zum Gedeihen barocker, lebenspraller Figuren. Hier, direkt am Ufer des Zürisee. wuchs und gedieh auch die erstaunliche Karriere des Harfenspielers, Multiinstrumentalisten und Weltmusikregisseurs Andreas Vollenweider, der seit 1980 insgesamt fast zehn Millionen Platten […]
„Wir sind furchtbar aufgeregt, weil wir heute eine Expedition in ein neues Land beginnen.“ Er hätte sich gar nicht so aufregen müssen, der lockige Dauerjüngling ANDREAS VOLLENWEIDER, denn der Start seiner „Eolian Minstrer-Tour geriet weder besonders aufregend, noch wurden neue Musik-Kontinente entdeckt. Die Freunde des Schweizer Harfen-Schönklingers füllten zwar die Frankfurter Festhalle und klatschten artig […]
Harfinist Vollenweider ist ein Phänomen. Seine lieblichen und verspielten Klanggemälde wurden zu Beginn seiner Solokarriere von den Plattenfirmen als unverkäuflich taxiert, mittlerweile hat er über 8 Millionen Tonträger verkauft. Um so überraschender, daß er auf seinem neuen Album EOLI-AN MINSTREL erstmals Songs mit arrangiertem Gesang präsentiert. .Songs zu schreiben war ein alter Traum von mir“, […]
In punkto Musik hat die nachbarliche Schweiz ja nicht gerade Berge versetzt. Doch wenn die Eidgenossen mal was auf die Beine stellen, dann hat das allemal Hand und Fuß. Perfektion nicht nur bei Uhren made in Switzerland. sondern auch beim Pop: So sind z.B. die Schwermetaller Krokus wirklich heavy, das Blödeltrio Pfuri, Gorps & Kniri […]