Andreas Vollenweider live in Hamburg

In punkto Musik hat die nachbarliche Schweiz ja nicht gerade Berge versetzt. Doch wenn die Eidgenossen mal was auf die Beine stellen, dann hat das allemal Hand und Fuß. Perfektion nicht nur bei Uhren made in Switzerland. sondern auch beim Pop: So sind z.B. die Schwermetaller Krokus wirklich heavy, das Blödeltrio Pfuri, Gorps & Kniri […]