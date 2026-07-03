Taylor Swifts Traumhochzeit: Die Stars kommen in Scharen

Madison Square Garden wird zum Traumschloss: Taylor Swift und Travis Kelce heiraten, und die halbe Popwelt reist für die Traumhochzeit nach New York City.

Die Popwelt ist in Aufruhr: Gefühlt alles, was Rang und Namen hat, wird am 3. Juli im Madison Square Garden zu Taylor Swifts Hochzeit erwartet. Obwohl sich die Sängerin nie zu den konkreten Plänen geäußert hat, deuten zahlreiche Indizien auf eine Feier in der Konzerthalle mitten in New York City hin – von geleakten Polizeidemos bis hin zu Andeutungen des New Yorker Bürgermeisters Mamdani. Zur Hochzeit der Pop-Königin kommen natürlich auch alle guten Feen angeflattert. Wir haben die wichtigsten Namen der 1.100-Namen-langen Gästeliste zusammengetragen.

New York City muss sich gerade anfühlen wie ein Bienennest. Überall schwirren Promis herum, an jeder Ecke ist ein bekanntes Gesicht zu erwarten. Von einigen der Stars wissen wir sicher, dass sie bei den Feierlichkeiten von Taylor Swift und Travis Kelce anwesend sein werden.

Suki Waterhouse

Die Schauspielerin-turned-Musikerin erzählte in einem Interview von der Hochzeitseinladung. Auf die Frage, wie sie ihre eigene Hochzeit mit „Drama“-Schauspieler Robert Pattinson plane, antwortete sie, sie würde sich erst einmal von Swifts Veranstaltung inspirieren lassen.

Ed Sheeran

Der gute Freund der „Lover“-Sängerin wird auf jeden Fall auf der Zeremonie erwartet. Er treibt sich derzeit bereits in New York herum. Er wurde am 30. Juni in Malta, New York, gesichtet. Schon im Oktober plauderte Swift in einem Interview aus, dass der englische Sänger wohl auch selbst einen musikalischen Beitrag beisteuern würde: „Ich glaube, es wäre schwer, ihn davon abzuhalten“. Liebeslieder wie „Thinking Out Loud“ oder „Perfect“ machen sich sicherlich gut als „First Dance“.

Lena Dunham

Die gute Freundin Taylor Swifts, die Schöpferin der Serie „Girls“, wurde bereits dabei gesehen, wie sie am Madison Square Garden ankommt. Swift war selbst Trauzeugin bei Dunhams Hochzeit – vielleicht kehrt sich diese Rollenverteilung nun um?

Selena Gomez

Auch Gomez zählt seit Langem zu Swifts engsten Freundinnen und wird auf den Feierlichkeiten erwartet. Zurzeit dreht sie eigentlich für die Serie „Only Murders in the Building“ in London. Medienberichten zufolge ist sie jedoch für Swifts Ja-Wort nach New York gereist und war am Vorabend bereits einer der 100 Gäste beim Probe-Abendessen zur Hochzeit.

Zoë Kravitz

Das Model soll laut Quellen des „People“-Magazins eine Einladung nach New York erhalten haben. Sie steht in enger Verbindung zu Swift und wirkte am Co-Writing von deren Album „Midnights“ mit. Kravitz‘ Verlobter Harry Styles, der gleichzeitig Ex-Freund der Braut ist, soll laut „Variety“ ebenfalls eingeladen worden sein. Er spielt jedoch am 3. Juli ein Konzert in London und kann deshalb nicht kommen.

Auf der Liste der vermuteten Gäste stehen viele weitere berühmte Namen, darunter Stevie Nicks, Emma Stone, Cara Delevingne, Gigi Hadid, Sabrina Carpenter und viele mehr. Kein Wunder, denn der meistgestreamte Artist unserer Welt heiratet nicht alle Tage. Für die Sicherheit all dieser Stars wurde das Gelände rund um den Madison Square Garden komplett abgeriegelt. Gäste mussten laut US-Medienberichten vor ihrer Ankunft sogenannte Non-Disclosure Agreements (NDAs) unterzeichnen, die sie zur Verschwiegenheit verpflichten. So viel Aufhebens also um die Liebesbesiegelung von Swift und Kelce. Wer würde da nicht gern einmal Mäuschen spielen …