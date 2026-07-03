Madonna feiert Album „Confessions II“ mit DJ-Party in London

Madonna feiert ihr neues Album „Confessions II“ mit einer großen DJ-Party in London: Stuart Price und weitere Stargäste sorgen für Stimmung auf dem Dancefloor.

Madonna feiert „Confessions II“ mit einer DJ-Party in London. Dabei zeigt die Queen of Pop, dass sie noch immer weiß, wie sich die Platten drehen.

Madonna feiert „Confessions II“ mit DJ-Party in London

Alle Musikjournalist:innen scheinen sich ausnahmsweise einig zu sein: „Confessions II“, erschienen am 3. Juli, sei Madonnas bestes Album seit 20 Jahren. Mit der Fortsetzung zu „Confessions On A Dance Floor“ kehrt die 67-Jährige zurück auf den Tanzboden. Bei der offiziellen Release-Party ihres Albums am 2. Juli vollendete sie selbst ein paar Drehungen hinter dem DJ-Pult und gab neue Tracks wie Oldies zum Besten.

Stuart Price wieder mit an Bord

„Confessions II“ ist Madonnas erstes Album, seit „Madame X“ 2019 erschien, und damit bereits die 15. Platte der Amerikanerin. Für die Fortspinnung von „Confessions On A Dance Floor“ tat sie sich mit dem Mann zusammen, der bereits ihre ersten Beichten vertonte: der Produzent Stuart Price. Auch er war bei dem „Club Confessions: London“-Event anwesend und rotierte dabei die Discs: Neben Honey Dijon, Jodie Harsh und Horse Meat Disco spielte auch Price ein DJ-Set, bei dem sich sogar Madonna selbst dazugesellte. Auch Madonnas Tochter Lourdes wurde hinter dem Pult gesichtet.

In der Tracklist des Abends fand sich „Danceteria“ wieder, ein Song des neuen Albums, der sich der New Yorker Club-Szene widmet und Madonnas Zeit in einem gleichnamigen Club vor ihrem Durchbruch behandelt. Auch „Physical Attraction“, Teil von Madonnas Debüt 1983, war Soundtrack des Abends. Seit seiner Veröffentlichung hatte das Lied kein einziges Mal Live-Luft geschnuppert. Eine Premiere und vielleicht auch ein Full-Circle-Moment. Außerdem spielte Price „Vogue“, während Madonna eine Tanzeinlage zum Besten gab.

Dancefloor-Revival mit prominenten Gästen

Bei vorherigen „Club Confessions“-Sessions in Paris und Los Angeles waren bereits Stars wie Addison Rae oder Charli XCX zu Gast gewesen. Es ist also gerade ein Wiederaufleben des Dancefloors, zu dem Madonna ihren Beitrag leistet. Sie beweist: Man wird nie zu alt zum Tanzen. Und dass man von den Party-Gören der letzten Generation noch etwas lernen kann.