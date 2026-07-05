Nand live in Hamburg

Musik
Madonna feiert Album „Confessions II“ mit DJ-Party in London
Taylor Swifts Traumhochzeit: Die Stars kommen in Scharen
Halbzeitshow-Drama bei der Fußball-WM: FIFA beruhigt Fans
Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt
News
AnnenMayKantereit in Frankfurt: Zeiten, Setlist, Anfahrt
05.08.26
22.10.26
24.10.26
25.10.26
11.11.26
Trash-Pop: Diese 4 Newcomer*innen solltet Ihr auf jeden Fall kennen
Schlechte Texte, billige Aufmachung und viele Tierbabys? So klingt die Klischee-Vorstellung von Trash. Wir stellen Euch vier Acts vor, die zeigen, wie man Trash-Pop besser macht.
Mit Paula Hartmann und nand: So gut war der zweite Tag auf dem Reeperbahn Festival 2022
Unterwegs auf dem Reeperbahn Festival – irgendwo zwischen Festivalpreis, spannenden Newcomer:innen und düsterem Deutsch-Pop.
07.07.26
08.07.26
09.07.26
10.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.