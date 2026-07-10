Lenny Kravitz beim Jazz Open Stuttgart: Tickets, Anfahrt, Setlist

Lenny Kravitz tritt am 10. Juli beim Jazz Open Stuttgart 2026 auf dem Schlossplatz auf – alle Infos zu Tickets, Anfahrt und der möglichen Setlist gibt es hier.

Nach Weltstars wie Nick Cave & The Bad Seeds, Katy Perry und Teddy Swims tritt nun auch US-Rock-Legende Lenny Kravitz beim Jazz Open Stuttgart 2026 auf. Der Multi-Instrumentalist spielt am Freitag, den 10. Juli, auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Alle Infos zu Tickets, Anfahrt und Setlist gibt es hier.

Tickets

Das Konzert ist bereits ausverkauft und der Zweitmarkt geöffnet. Hier könnt ihr mit etwas Glück Tickets von Fans erwerben, die selbst nicht gehen können und ihre Karte loswerden wollen. Die Ticketbörse ist über die Website des Jazz Open Airs zugänglich. Dort findet ihr vereinzelte Resale-Angebote, gerade sind zum Beispiel Sitzplätze für 130 Euro zu haben.

Zeiten

Der Einlass startet um 17 Uhr, bevor um 18 Uhr das Programm beginnt. Zuerst wird DE’WAYNE als Support-Act auftreten. Danach startet zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr der Auftritt von Lenny Kravitz.

Anfahrt

In einem Jazz-Open-Ticket ist ein VSS-KombiTicket enthalten. Das heißt, Konzertgänger:innen können ab 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn zum Schlossplatz anreisen und bis Betriebsschluss um 5 Uhr auf dem Heimweg kostenlos mit Bus und Bahn im VSS-Gebiet unterwegs sein. Für das Konzert am Schlossplatz fahren die U-Bahnen U5, U6, U7, U12, U15 und der Bus 44 sowohl die nächsten Haltestellen Schlossplatz als auch Charlottenplatz an. Außerdem fahren U1, U2, U4 und der Bus 43 zum Charlottenplatz, zum Schlossplatz außerdem die Bus-Linie 42. Die verkehrenden Nachtbusse sind am Schlossplatz ausgeschildert.

Autofahrer:innen von auswärts nehmen die Ausfahrten Stuttgart Zentrum oder Stuttgart-Mitte. Richtung Innenstadt landet man sowohl von den Autobahnen A8, A81 oder A831 als auch von B10/B14, B27 und B295 direkt auf dem Stadtring. Von dort aus sollte man am besten den Hinweisen auf freie Parkplätze in den Innenstadt-Parkhäusern folgen. Diese sind alle fußläufig zur Bühne am Schlossplatz. Für eine Auto-Anreise sollte wegen potenziell hohem Verkehrsaufkommen ausreichend Zeit eingeplant werden.

Setlist

Falls man Lenny Kravitz eine gleichbleibende Setlist zuschreiben darf, könnte man sich an seinem Abendprogramm für Luxemburg am 8. Juli orientieren. Hier spielte er folgende Songs:

Bring It On

Dig In

TK421

What the …. Are We Saying?

Always on the Run

Live

Fields of Joy

I Belong to You

Stillness of Heart

Believe

Honey

Beyond the 7th Sky

Low

The Chamber

It Ain’t Over ‚Til It’s Over

Again

American Woman (The-Guess-Who-Cover)

Fly Away

Are You Gonna Go My Way

Zugabe: Let Love Rule

Wetter

Zwar sind die Sitzplatz-Blöcke der Bühne teilweise überdacht, doch wer während des Konzerts steht, ist möglicherweise Wind und Wetter ausgesetzt. Zum Glück ist das Wetter für den Abend äußerst schön angekündigt. Nach 18 Uhr sollen die Temperaturen von 31 auf unter 25 Grad fallen, zudem verspricht der Wetterbericht Trockenheit. Das Regencape kann also zuhause bleiben.