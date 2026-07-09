Taylor-Swift-Hochzeit: Fans kaufen echten Müll als Souvenir

Ein New Yorker Künstler verpackt Müll vom Rand der Taylor-Swift-Hochzeit mit Travis Kelce als Sammlerstück – über 1000 Exemplare sind bereits verkauft.

Nach der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce in New York hat ein ungewöhnliches Erinnerungsstück Käufer:innen gefunden: Müll, der außerhalb des Madison Square Garden eingesammelt wurde. Der New Yorker Künstler Justin Gignac bietet die Fundstücke in kleinen transparenten Würfeln an. Der Preis liegt bei 25 US-Dollar, hinzu kommen 10 US-Dollar Versand.

Die Objekte stammen laut Beschreibung nicht aus dem Inneren der Veranstaltung, sondern aus dem Umfeld der Arena. Auf den Würfeln steht unter anderem „New York City Garbage“ sowie „Not Invited Edition (Taylor & Travis’ Wedding)“. Laut mehreren Berichten waren die Stücke rasch vergriffen; Gignac soll bereits mehr als 1000 Exemplare verkauft haben.

„So nah wie ohne Einladung möglich“

Justin Gignac ist mit dem Konzept bereits länger unterwegs. Sein Projekt „New York City Garbage“ verpackt seit Jahren Abfall aus der Stadt als Sammlerstück. Für frühere Editionen nutzte er unter anderem Material von Sportparaden in New York. Die Swift-Kelce-Ausgabe spielt nun mit dem extremen Interesse an der Hochzeit und dem Wunsch vieler Fans, irgendeinen greifbaren Bezug zu dem Ereignis zu besitzen, zu dem es keine offiziellen Fotos gibt. Alle Anwesenden mussten speziell dazu zuvor auch einen NDA unterschreiben.

In der Produktbeschreibung wird der Trash als Rest „nach der Party“ bezeichnet. Der Hinweis lässt sich auch als Anspielung auf Swifts Song „New Year’s Day“ lesen, in dem das Bild von Müll nach einer Feierei vorkommt.

Auf der Website des Kreativen könnt ihr euch selbst ein Bild von dem Ganzen machen.

Hochzeit fand am 3. Juli statt

Taylor Swift und Travis Kelce heirateten am Samstag, den 3. Juli 2026, im Madison Square Garden. Eine Sprecherin von Swift bestätigte die Trauung; Comedian, Schauspieler und scheinbar Alleskönner Adam Sandler führte durch die Zeremonie. Zu den Gästen sollen unter anderem Selena Gomez, Gigi Hadid, Jack Antonoff und Lena Dunham gehört haben.

Die Sängerin und der Footballer selbst haben sich zu den Müll-Würfeln von Justin Gignac bislang nicht öffentlich geäußert.