BTS-Ansturm in München: Alles Wichtige über die Anreise zur Arena

Zwei ausverkaufte BTS-Shows, 75.000 Fans pro Abend und Bauarbeiten an der U6: Der Weg zur Allianz Arena wird turbulent, mit Plan bleibt ihr entspannt.

München ist bereit für den Einzug der Army – nein, das hat nichts Kriegerisches an sich, keine Sorge. Lediglich vor gänzlich in Lila gekleideten Personen, die lauthals BTS-Songs anstimmen, sollte sich die bayerische Landeshauptstadt in Acht nehmen. Zumindest sind die sicherlich deutlich musikalischer einzuschätzen als die Bayern-Fans, die sonst zur Allianz-Arena pilgern.

Am 11. und 12. Juli spielen die K-Pop-Stars BTS in der Heimat des FC Bayerns zwei restlos ausverkaufte Konzerte. Jeweils 75.000 Fans werden pro Show in der Arena erwartet. Auf ihrer Anreise dorthin kann es jedoch etwas chaotisch werden.

Vorsicht am Sendlinger Tor

Wer hin und wieder mit der Münchner U- und S-Bahn unterwegs ist, weiß, dass man sich vor allem vor einer Haltestelle in Acht nehmen sollte: dem Sendlinger Tor. Für Ungeschulte gleicht es eher einem Escape-Room als einer Bahnstation. Zudem machen Baustellen und Zugeinschränkungen das Sendlinger Tor eher zu einem Tor in die Öffi-Hölle.

Damit könnten auch BTS-Fans an diesem Wochenende Bekanntschaft machen: Denn die direkteste Verbindung zur Allianz-Arena ist die U6 in Richtung Garching-Forschungszentrum. Die Haltestelle Fröttmaning ist einen 15-minütigen Fußweg von der Allianz Arena entfernt. Doch gerade auf dieser U-Bahn-Linie wird seit Mai gebaut: Zwischen Implerstraße und Sendlinger Tor ist die U6 unterbrochen. Stattdessen verkehrt ein SEV-Bus, der jedoch deutlich langsamer ist. Reisende sollten also mehr Fahrzeit einplanen.

MVG bereitet sich auf großen Ansturm vor

Das Problem betrifft nur den Süden Münchens: Wer nach dem Sendlinger Tor in die U6 einsteigt, kann problemlos bis zur Allianz Arena durchfahren. Doch zu den Stoßzeiten rund um Konzertbeginn und -ende dürfte es etwas eng werden. Die MVG hat sich auf einen großen Ansturm vorbereitet, insbesondere auf dem Heimweg der Army: Strömen zu viele Menschenmassen in Richtung U-Bahnstation, wird der Bahnsteig zur Sicherheit der Gäste für wenige Minuten gesperrt, bis wieder genug Platz zum Nachrücken entsteht.

Kostenlose Fahrt mit dem MVV-Ticket

Gut zu wissen: Konzertgänger:innen fahren kostenlos! Mit einem BTS-Ticket ist die Nutzung von U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bussen im MVV-Gebiet inklusive. Dieses kostenlose Angebot gilt am Konzerttag für den Hin- und Rückweg vom Stadion. Genauere Informationen gibt es beim jeweiligen Ticketanbieter.