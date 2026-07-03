Pabst live in Drebkau

Musik
Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt
News
AnnenMayKantereit in Frankfurt: Zeiten, Setlist, Anfahrt
Village-People-Sänger Victor Willis mit 74 Jahren gestorben
splash! Festival 2026: Line-up, Tickets und Anreise nach Ferropolis
Bad Bunny stellt neuen Stadion-Rekord auf
07.08.26
Rockmusik ist nicht tot: Pabst & Die Cigaretten treten den Beweis an
Wer Rockmusik für tot erklärt, hält sich an Etiketten und Revivals. Pabst und Die Cigaretten wären demnach Neo-Grunge. Wer das so sieht, verpasst aber, was Rockmusik im Jahr 2020 noch leisten kann. Ein Plädoyer für einen anderen Blickwinkel.
22.08.26
24.08.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.