Rummelsnuff live in Köln

Musik
Bruno Mars in Berlin: Es gibt noch Karten für alle Shows
Nina Chuba beim Kessel Festival in Stuttgart: Tickets, Zeiten & Set...
PJ Harvey: Neue Single „Voyager“ ist erschienen
News
PEOPLE Festival 2026 in Berlin: Dessners, Ben Howard, Henning May &...
37 Grad im Olympiastadion: So überlebt ihr Bruno Mars in Berlin
04.09.26
05.09.26
25.09.26
30.10.26
21.11.26
Warum Rummelsnuffs Bosstransformation den bloßen Body Mass Index überschreitet
Die Muskeln und die popkulturelle Reichhaltigkeit, die mit der Actionfigur Rummelsnuff einhergehen, verstellen für manch einen den Blick auf die Songs. Allzu schade. Plädoyer für einen verkannten Helden der Popmusik.
Videopremiere: Rummelsnuff & Asbach überraschen mit „Crystal Ball“
Körper, Kunst und Hanteltraining? Rummelsnuffs neuen Song sollten sich auch die Menschen anhören, die mit der Seemannsfigur bisher wenig anzufangen wussten.
28.06.26
29.06.26
30.06.26
01.07.26
03.07.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.