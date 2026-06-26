Fusion Festival unterbrochen: Brand und Rauch zwingen zur Evakuierung

Ein Feldbrand nahe dem Fusion Festival sorgte am 25. Juni für starken Rauch und eine zweistündige Pause. 40.000 Besucher:innen wurden evakuiert. Die Polizei ermittelt.

Wer schon einmal beim Fusion Festival war, weiß, dass es auf dem ehemaligen Militärflugplatz mitunter heiß hergeht. Am Donnerstagabend (25. Juni) nahm die feurige Stimmung jedoch Überhand: Auf einem Acker in der Nähe des Festivalgeländes kam es zu einem Brand, weswegen das Festival kurzzeitig unterbrochen werden musste. Die Polizei ermittelt.

Feuer bei der Fusion

Das Fusion Festival war am Mittwoch mit guter Stimmung und heißen Temperaturen inmitten der Hitzewelle über Deutschland gestartet. Am Donnerstag gegen 19 Uhr musste die Veranstaltung jedoch unterbrochen werden. Ein Feuer auf einem naheliegenden Feld und Waldstück sorgte für dichten Rauch, der auch auf die Bühnen und in den Backstagebereich des Festivals zog – so berichtete eine Reporterin des „NDR“. Dass das Feuer sich auf das Festivalgelände ausbreiten könnte, hatte die Feuerwehr ausgeschlossen. Trotzdem wurden die 40.000 Besucher:innen aus Sicherheitsgründen aufgefordert, das Gelände zu verlassen und sich zu einem vorher bestimmten Sammelpunkt zu begeben.

Nach rund zwei Stunden Musikpause durften zunächst Verantwortliche, Techniker:innen und Acts auf die Fläche zurück, bevor die Veranstaltung etwa 30 Minuten später wieder aufgenommen werden konnte. Per Durchsage wurde verkündet, das Feuer sei gelöscht.

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Brandursache noch ungeklärt

Die Polizei berichtet von einem Brand, der bis zu 3.000 Quadratmeter Fläche erfasste; der Schaden liegt bei rund 7.500 Euro. Insgesamt 21 Fahrzeuge verschiedener Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein fahrlässiges Herbeiführen des Brandes. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt.

Bereits zu Festivalbeginn hatten die Veranstalter auf ihrer Website vor Trockenheit und Hitze gewarnt. Es wurde gebeten, Zigarettenkippen besonders sorgfältig zu entsorgen und auf Pyrotechnik jeder Art zu verzichten. Zudem sollten Festivalgänger:innen Grills, Camping-Kocher und offenes Feuer mit großer Vorsicht verwenden.

Die Fusion feiert nun fleißig weiter. Die Sicherheitskonzepte der Veranstalter hatten eine unkomplizierte und geordnete Evakuierung ermöglicht. Vor den Besucher:innen liegen noch drei weitere Festivaltage, bevor die Abreise am Sonntag und Montag ansteht. Die heißesten Temperaturen kommen dabei erst noch: Am Samstag und Sonntag kann es in Lärz bis zu 38 Grad heiß werden.