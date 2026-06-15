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Musik
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Angine de Poitrine: Fake-Version der Band in Russland unterwegs
09.09.26
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15.09.26
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MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.