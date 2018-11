Wir müssen es uns eingestehen: Weihnachten rückt näher, die Panik kriecht uns in die Knochen. Unser staubiges Versteck auf dem Dachboden, das eigentlich für die Geschenke an Freunde und Familie gedacht ist, klafft aber noch vor sich hin. Es ist leer und uns will nichts einfallen. Schenken treibt viele alljährlich in den absoluten Wahnsinn. Besonders wenn man mit den Vorlieben des zu Beschenkenden persönlich eigentlich nicht so viel am Hut hat.

Aber: Dieses Jahr sollte verzichtet werden auf die letzte Minute, auf das hektische Gerenne und die ellenlangen Schlangen noch am Heiligen Abend. Wer kein Freund von Einkaufscentern ist und Geschäfte auf der anderen Seite der Stadt ohnehin meidet, der sei daran erinnert, dass Amazon in diesem Jahr vom 19. November bis zum 26. November jeden Tag reduzierte Schmankerl raushaut.

PlayStation 4 Slim im Amazon-Angebot

PlayStation-4-Konsole und zwei DualShock-Controllern inklusive Call of Duty jetzt bei Amazon.de bestellen

Daddeln. Zocken. Wie der Zufall es so will, ist mein bester Freund ein leidenschaftlicher Gamer. Noch ein Zufall: Ich musste damals erst einmal „Call of Duty“ googeln, um mir die Storyline ansatzweise anzulesen und herauszufinden, um was es eigentlich geht in diesem Spiel, dessen Namen wohl jeder schon hundert Mal gehört hat. Nun bin ich schlauer: In „Call of Duty“ bekommt der Spieler eine Waffe in die Hand gedrückt und befindet sich plötzlich im Zweiten Weltkrieg oder als Elitesoldat in Vietnam, Kuba oder auch mal in Russland. „Black Ops 4“ spielt in der nahen Zukunft und liegt der Konsole bei. Es ist bereits der 15. Teil der Spielreihe und der erste ohne Singleplayer-Modus. Stattdessen werden Teams mit bis zu 12 Spielern gegründet, die dann Seite an Seite kämpfen.

Trailer:

Die PlayStation 4 Slim kommt nicht nur mit diesem Spiel, sondern ist auch mit einer 1 Terabyte großen Festplatte ausgestattet. Das ist eine Menge Platz zum Speichern, Aufbewahren und Sammeln von Spielen und Apps. Die Slim-Variante hat 2016 übrigens die drei Jahre zuvor erschienene PS4 als leisere, energiesparendere und kleinere Entwicklung abgelöst und gilt seither als PlayStation-4-Standard.

Wer also auf der Suche nach einem Geschenk für eine Person ist, die abends gerne mit Freunden auf dem Sofa sitzt und sich von Karte zu Karte hangelt, sollte sich dieses Angebot vielleicht etwas genauer ansehen. Momentan und noch bis heute Abend um 23:59 Uhr (21.11.) könnt Ihr Eure Gaming-Ausstattung nämlich noch erweitern und dabei 80 Euro sparen.

Und wer sich nun denkt, da fehlt doch was, der sei beruhigt: Zwei DualShock-4-Wireless-Controller sind natürlich auch dabei, sodass Ihr auch mit einem Freund zu zweit auf der Couch zocken könnt.

Preis: 300 Euro (statt 380 Euro)

Virtuelles Rhythmusgefühl

Nicht jeder möchte seinen Abend mit Maschinengewehren im Arm und Schüssen im Ohr verbringen. Viele tanzen einfach gerne. Die Motivation, raus ins dunkle Nass zu treten, ist Ende November aber auch nicht mehr so wirklich gegeben. Deshalb kommt es uns doch ganz gelegen, dass am 20. November das Virtual-Reality-Spiel „Beat Saber“ für PS4 in Europa veröffentlicht wurde. Move-Controller werden zu Lichtschwertern und wir begeben uns als Spieler in eine rasende, berauschende Welt, in der elektronische Beats mit den Schwertern zerteilt werden müssen. Kaufen könnt Ihr „Beat Saber“ im PlayStation Store.

Und so sieht das dann aus:

Welche Docks und Ständer, externe Festplatten und Headsets Eure PS4 noch mehr aufmotzen, würde den Rahmen nun aber wirklich sprengen. Allerdings könnt Ihr das alles ja bereits in diesem Artikel von METAL HAMMER mit dem besten Zubehör für Eure PS4 nachlesen.