Kosmonaut Festival 2018 bestätigt erste Bands – Kraftklub als Headliner

Das Kosmonaut Festival hat die ersten Acts für seine Ausgabe im kommenden Jahr bestätigt. Als Headliner werden die Chemnitzer Lokalmatadoren Krafklub auftreten, die gleichzeitig auch die Organisatoren des Festivals am Stausee Rabenstein sind. Der zweite Headliner des zweitägigen Events bleibt traditionell bis zum Schluss geheim.

Neben Hip-Hop-Acts, wie Trettmann und Ufo361, werden auch Folk- und Rock-Acts wie Faber und Milliarden bei der sechsten Ausgabe des Kosmonaut Festivals auftreten. Alle bestätigen Acts der ersten Bandwelle findet ihr hier im Überblick:

Kraftklub – Ufo361 – Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi – Faber – Trettmann – Milliarden – Juse Ju – Rikas

Das Kosmonaut Festival findet am 29. und 30. Juni 2018 am Stausee Rabenstein in Chemnitz statt. Tickets sind ab sofort erhältlich und kosten circa 83 Euro.

So sah es übrigens 2016 beim Kosmonaut Festival aus: