Kraftklub in Berlin: Setlist, Support und alles, was ihr wissen müsst

Das Konzert ist ausverkauft – Setlist, Support Lovehead, Einlasszeiten und Anreise: Hier findet ihr alle Infos zur Show in der Max-Schmeling-Halle.

Mit ihrer Tour „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ macht die Alternativrock-Band aus Chemnitz am Mittwoch, 11. März, auch in der Hauptstadt Station. Bekannt durch Lieder wie „Songs für Liam“ oder „Schüsse in die Luft“, sind Kraftklub immer noch voll am Start. Hier bekommt ihr alle Infos zur Show in Berlin.

Tickets: Preise und Verfügbarkeit

Das Konzert ist bereits restlos ausverkauft. Kurzfristig könnten auf Resale-Plattformen wie fanSALE oder Ticketswap noch Karten auftauchen. Ursprünglich kosteten die Tickets 64,90 Euro.

Das nächste Konzert in Berlin steht aber schon fest: Karten für die Open-Air-Show in der Parkbühne Wuhlheide am 22. August 2026 sind jetzt bereits im Verkauf erhältlich.

Venue-Adresse: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert findet in der Max-Schmeling-Halle statt. Die Adresse lautet: Falkplatz 1, 10437 Berlin.

Zeiten: Wann geht es los?

Einlass ist ab 18:00 Uhr. Der offizielle Konzertstart ist um 20:00 Uhr. Dabei kann zunächst mit dem Support-Act und im Anschluss, gegen 21 Uhr, mit dem Main Act, also Kraftklub auf der Bühne gerechnet werden. Der Gig wird um die anderthalb Stunden andauern.

Support: Wer ist mit dabei?

Als Support auf der Tour ist die Band Lovehead dabei. Die Indie-Rock-Gruppe, bestehend aus den drei Frauen Mara, Lena und Anna, ist bekannt für ihre Songs „Erdnussallergie“ und „Fanta lustig“.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Halle ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die S-Bahn-Linien S41, S42, S8 und S85 fahren bis zum S-Bahnhof Schönhauser Allee. Die U-Bahn-Linie U2 hält am U-Bahnhof Eberswalder Straße. Die Tram-Linie M10 fährt bis Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, die Linien M1 und 12 bis U-Bahnhof Eberswalder Straße und die Linie M1 bis Milastraße. Der Bus 247 hält an der Haltestelle Gleimstraße.

Anreise mit dem Auto & Parken

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen. In der Nähe der Max-Schmeling-Halle sind nur begrenzt Parkplätze verfügbar. In der näheren Umgebung befinden sich folgende gebührenpflichtige Parkhäuser: Tiefgarage Kulturbrauerei, Parkhaus Schönhauser Allee Arcaden, Parkhaus Gesundbrunnencenter und Q-Park Am Alexanderplatz.

Setlist: Auf welche Songs darf man sich freuen?

Welche Songs Kraftklub in Berlin genau spielen werden, steht noch nicht fest. Bisher haben sie auf ihrer Tour folgende Tracks häufig in dieser Reihenfolge gespielt:

Marlboro Mann

Ein letztes Mal

All die schönen Worte

Ich will nicht nach Berlin

Fahr mit mir (4×4)

Kippenautomat

So rechts

Unsterblich sein

Halts Maul und spiel

500 K

Wie ich

Zeit aus dem Fenster

Kein Liebeslied

Schief in jedem Chor

Chemie Chemie Ya

Blaues Licht

Fallen in Liebe

Schüsse in die Luft

Randale

Wenn ich tot bin, fang ich wieder an

Ein Song reicht

Songs für Liam

Ihr könnt euch also auf eine gute Mischung aus Tracks des neuen Albums „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ und alten Bekannten freuen.

Was gibt es noch zu beachten?

Da das Konzert komplett ausverkauft ist, lohnt es sich, früh da zu sein. Plant etwas Zeit ein und kommt schon etwas früher zur Venue. Achtet außerdem darauf, keine zu großen Taschen mitzubringen, da dies in manchen Arenen nicht erlaubt ist.