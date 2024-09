Krach hinter den Kulissen? Heavytones kehren zu Stefan Raab zurück

Heavytones wechseln wohl sofort zur Konkurrenz. Die „TV Total“-Macher sollen über deren Auftritt nach dem Boxkampf nicht glücklich gewesen sein

Gute Freunde kann man halt doch nicht voneinander trennen: Es bahnt sich eine Rückkehr von Stefan Raabs ehemaliger Hausband an. Der Moderator hatte neue Shows für seinen neuen Sender RTL angekündigt. Und will, dass die Heavy Tones zu ihm zurückkehren. Wohl jetzt schon, zu Projekt Nummer eins: „Du gewinnst hier nicht die Million“.

Die Heavytones sind bzw. waren die Hausband von „TV total“, der Sendung, die Stefan Raab für ProSieben ins Leben gerufen hatte. Fast 20 Jahre waren sie im Dienste des Formats, mehr als 2.500 Folgen kamen zusammen.

Weil die Heavytones nun von „TV Total“ zu Raabs heutigem (Mittwoch, 18. September 2024) Showformat auf RTL+ wechselt, soll es hinter den Kulissen arg krachen. Das berichtet „Bild“. Kein Wunder, denn nun tritt Raab zeitgleich gegen „TV Total“ und seinen Nachfolger Sebastian Pufpaff an.

Heavytones zurück zu Stefan Raab

„Jetzt beginnt ein neues Kapitel“, schrieben die Heavytones am Dienstag auf Instagram, ohne zu erklären, was denn nun passiert. Die Zeitung will die Musiker jedoch bei der Aufzeichnung der Raab-Show im EMG Studio 1 in Hürth gesehen haben. Damit wäre wohl alles geklärt.

„Wir möchten uns bei dem gesamten Team von TV Total für die tolle Zeit bedanken ! Besonders auch bei @sebastianpufpaff für die letzten wunderbaren Jahre ! 🫶🏻 Jetzt beginnt für uns ein neues Kapitel und freuen uns auf alles, was kommt“, schreibt das Kollektiv.

„Unerlaubt“ beim Boxkampf?

Angeblich hätten die Heavytones noch bis Ende 2024 bei „TV total“ bleiben sollen. Pikant: Beim „Pa aufs Maul“-Auftritt Raabs bei seiner Pressekonferenz am Samstag spielten die Musiker als Begleitband auf. Und das sollen die „TV Total“-Macher nicht gewusst haben. Waren dementsprechend auch angefressen.

Wie „Bild“ meldet, soll den Heayvtones deshalb sofort dasAngebot gemacht worden sein zu gehen. Die Frage ist nun, wer für Pufpaffs Show musikalisch aufspielen wird. Das Blatt habe versucht, von der „TV Total“-Firma Brainpool ein Statement zu bekommen. Das sei ergebnislos geblieben.

Die Heavytones haben sich aufgrund „produktionsinterner Abläufe“ nicht äußern wollen.