Stefan Raab überholt mit „Pa aufs Maul“ Linkin Park und steht auf der 1

„Pa aufs Maul" ist ein klassischer Raab mit dem altbekannten Heavytones-Showband-Sound und der unverkennbaren Stimme des Moderators. „Stefan Raab is back in town", singt er darin – und immer wieder die Hookline: „Paa aufs Maul". Musikalisch ein Raab-Anachronismus, textlich teilweise definitiv kontrovers. Sido und Ski Aggu mit dabei – fragwürdige Textzeilen Der Entertainer hat sich für die Performance Verstärkung geholt: Die Rapper Sido und Ski Aggu haben Gastparts. „Er hat immer noch 'ne große Fresse wie 'n Kabeljau / Er ist wieder da, Stefan Raab bei ‚Schlag die Frau'", singt Sido etwa – eine zweifellos fragwürdige und geschmacklose Textzeile, genau wie ein Seitenhieb auf Regina Halmichs Alter (die ehemalige Spitzensportlerin ist 47, zehn Jahre jünger als Raab).

Stefan Raab: Die Lyrics von „Pa aufs Maul“

[Intro: Stefan Raab] Eh!

[Hook: Stefan Raab]

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Stefan Raab is back in town

Jetzt gibt’s ’n Paar aufs Maul

Eh!

[Part 1: Stefan Raab]

Bin back, cooler Hut, Skateboard, Ruderboot

Die Leute woll’n ’n kleines bisschen Show

Mach‘ ich natürlich gern, während die anderen noch lernen

War zwischenzeitlich halt ’n bisschen low (Doch jetzt)

[Pre-Hook: Stefan Raab]

Stefan Raab is back in town

Jetzt gibt’s ’n Paar aufs Maul

Eh!

[Hook: Stefan Raab]

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Stefan Raab is back in town

Jetzt gibt’s ’n Paar aufs Maul

Eh!

[Part 2: Stefan Raab]

Safe, Haftbefehl weiß, wo der Wind herweht

Oh, der Babo ist zurück (Yeah)

Wer gecancelt wird, wer mit’m Benz vorfährt

Bestimm‘ natürlich immer noch ich (Ist ja klar)

[Pre-Hook: Stefan Raab]

Stefan Raab is back in town

Jetzt gibt’s ’n Paar aufs Maul

Eh!

[Hook: Stefan Raab & Sido]

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Stefan Raab is back in town

Jetzt gibt’s ’n Paar aufs Maul

Yeah

[Part 3: Sido]

Ja, genau, paar aufs Maul, grade auf die Nase rauf

Haken in den Magen auch, Augen blau wie HSV

Er hat immer noch ’ne große Fresse wie ’n Kabeljau

Er ist wieder da, Stefan Raab bei „Schlag die Frau“

Nein, das ist kein Traum, jetzt gibt’s ’n Paar aufs Maul

[Interlude: Ski Aggu]

Dicka, seit 2015 hab‘ ich kein Fernsehen mehr geschaut

[Part 4: Ski Aggu]

Ich bin Ski Aggu und ich glaub‘, ich bin verrückt geworden (Uff)

Ist Stefan einfach wirklich grad zurückgekommen? (Was?)

Zehn Jahre lang trainierte er auf heimlich

Und wird heute mies kassieren, doch ich mein‘ den Eintritt

Raab, du geile Sau, jetzt gibt’s ’n Paar aufs Maul

[Interlude: Sido]

Ja, ah

[Part 5: Sido, Ski Aggu & Beide]

Na klar, na klar, das ist das Comeback des Jahres, obwohl sie sagen, dass er viel zu alt ist

Doch im Ring sieht er nicht so alt aus wie Regina Halmich (Eh-eh)

Und schaut euch an, wie er sich grad freut, guck ma‘

Sein Grinsen ist noch breiter als sein Kreuz

Stefan Raab is back in town

Jetzt gibt’s ’n Paar aufs Maul

[Pre-Hook: Stefan Raab]

Jetzt gibt’s ’n Paar aufs Maul

Stefan Raab is back in town

Stefan Raab is back in town

Stefan Raab is back in town

Stefan Raab is back in town

Stefan Raab is back in town

Jetzt gibt’s ’n Paar aufs Maul

Eh!

[Hook: Stefan Raab]

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Paar aufs Maul (Paar aufs Maul)

Stefan Raab is back in town

Jetzt gibt’s ’n Paar aufs Maul