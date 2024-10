Kylie Minogue live 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

Alle Infos zu den Kylie-Minogue-Konzerten 2025

Kylie Minogue hat Tourneedaten für ihre „Tension“-Konzertreise 2025 bekannt gegeben. Der australische Pop-Star kommt im Juni und Juli nach Berlin und Düsseldorf. Bei ihren Gigs stellt sie ihr im Oktober erscheinendes Album „Tension II“ vor.

KYLIE MINOGUE

TENSION TOUR 2025

16.06.2025 Berlin Uber Arena

07.07.2025 Düsseldorf PSD Bank Dome

Telekom Prio Tickets:

Mi., 16.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Mi., 16.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

https://plus.rtl.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 17.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 18.10.2024, 10:00 Uhr

Wir berichteten zuvor:

Gleich mit zwei Ankündigungen versüßt Kylie Minogue ihren Fans den Tag. Zum einen möchte die Australierin 2025 ihre Welttournee „Tension Tour“ starten, die ihre größte seit 2011 darstellt. Zum anderen kündigt sie ihr neues Album „Tension II“ mit 13 neuen Songs für den 18. Oktober an.

„Tension Tour“ zunächst auf drei Kontinenten

Minogue beginnt ihre Welttournee in ihrem Heimatland Australien am 15. Februar 2025 in Perth. Weiter geht es anschließend nach Asien, im Mai erreicht sie dann Großbritannien. Weitere Tourdaten in Europa und Nord- und Südamerika sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden.

Das sind die bisherigen Konzertzeiten und -locations:

15. Februar – RAC Arena, Perth,

18. Februar – AEC Arena, Adelaide

20. Februar – Rod Laver Arena, Melbourne

21. Februar – Rod Laver Arena, Melbourne

26. Februar – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

1. März – Qudos Bank Arena, Sydney

2. März – Qudos Bank Arena, Sydney

10. März – Bangkok

12. März – Tokio

15. März – Kaohsiung

17. März – Manila

16. Mai – OVO Hydro, Glasgow

17. Mai – Utilita Arena, Newcastle

19. Mai – AO Arena, Manchester

22. Mai – M&S Bank Arena, Liverpool

23. Mai – Utilita Arena, Sheffield

26. Mai – The O2, London

27. Mai – The O2, London

30. Mai – Motorpoint Arena, Nottingham

31. Mai – BP Pulse Live, Birmingham

In einer Pressemitteilung verkündet die Sängerin: „Ich bin überglücklich, die ‚Tension Tour 2025‘ anzukündigen. Ich kann es kaum erwarten, schöne und wilde Momente mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen und die Tension-Ära zu feiern!“

„Tension II“ wird Dancefloor-Album

Als Nachfolge ihres Nummer-1-Albums „Tension“ will Minogue weiterhin das Elektro-Genre bedienen. Es enthält neun Studio-Tracks inklusive „Edge of Saturday Night“ mit The Blessed Madonna. Weitere vertretene Künstler:innen sind Orville Peck, Bebe Rexha, Tove Lo und Sia. Die Leadsingle „Lights Camera Action“ wird am 27. September erscheinen.

Hier seht ihr die vollständige Track-Liste:

1. Lights Camera Action

2. Taboo

3. Someone For Me

4. Good As Gone

5. Kiss Bang Bang

6. Diamonds

7. Hello

8. Dance To The Music

9. Shoulda Left Ya

10. Edge Of Saturday Night (feat. The Blessed Madonna)

11. My Oh My (feat. Bebe Rexha & Tove Lo)

12. Midnight Ride (feat. Orville Peck & Diplo)

13. Dance Alone (feat. Sia)