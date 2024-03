Außerdem als Barbie neu am Start: Viola Davis, Helen Mirren, Maira Gomez, Lila Avilés und Nicole Fujita.

Zum 65-jährigen Jubiläum von Mattel hat sich die Marke den Weltfrauentag als Anhaltspunkt genommen, um einige „globale Geschichtenerzählerinnen“ auszuwählen und nach ihren Vorbildern eigene Barbie-Puppen auf den Markt zu bringen. Acht Frauen aus acht Ländern wurden für dieses Projekt ausgewählt – Viola Davis, Shania Twain, Helen Mirren, Kylie Minogue, Maira Gomez, Lila Avilés, Nicole Fujita und Enissa Amani.

Um andere zu ermutigen, „ihre eigene Geschichte zu erzählen“

Krista Berger, Senior Vizepräsidentin von Barbie erklärte zur Promi-Auswahl: „In den letzten 65 Jahren hat Barbie ihre globale Plattform genutzt, um Mädchen zu ermutigen, große Träume zu verwirklichen, ihr grenzenloses Potenzial zu entdecken und ihre eigene Geschichte zu erzählen, um ihre Zukunft zu gestalten. Während wir diesen runden Geburtstag feiern, würdigen wir mehr als sechs Jahrzehnte an Geschichten, die Barbie mitgeschrieben hat, und die Puppe, die weiterhin allen die Möglichkeit gibt, zu träumen – und zwar groß zu träumen.“

Jede einzelne Frau wurde aus einem bestimmten Grund für dieses Projekt ausgewählt. Viola Davis gibt seit längerem mit ihrer Firma JuVee Productions denjenigen eine Stimme, die sonst keine große Bühne bekommen. Unter anderem stehen bei ihren Arbeiten Inklusion und die Bekämpfung von Hungersnot bei Kindern in den USA im Vordergrund. Zur Wahl von Shania Twain betonte der Spielzeughersteller, dass sie „eine der berühmtesten Wegbereiterinnen in der Musik und Mode ist, die die Barrieren für Frauen in der Country-Musik niedergerissen hat“. Die Sängerin wurde ebenfalls bereits in einem Interview zu ihrer Barbie befragt und zeigte sich sichtlich begeistert.

Seht hier das Interview mit Shania Twain:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Es ist etwas, das ich der Liste meiner Lieblingserfolge hinzufügen kann“

Auch Helen Mirren zählt zu den Auserwählten. Mattel sagte, sie sei „eine der bekanntesten und angesehensten Schauspielerinnen der Welt und eine Verfechterin der Selbstdarstellung, des Alterns und der Mode.“ Auch sie zeigte sich sichtlich gerührt, als sie über das Projekt bei „Sky News“ berichtete. „Es ist etwas ganz Besonderes und etwas, das ich meiner Liste der Lieblingserfolge hinzufügen kann – eine Dame des Britischen Empire zu werden, einen Oscar zu haben, einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame zu haben und meine eigene Barbie zu haben“, gab sie bekannt.

Zu der Auswahl von Kylie Minogue schrieb Mattel auf der Website der Marke: „Kylie Minogues glanzvolle Karriere hat sie fest in der Gegenwart verwurzelt, während sie gleichzeitig einen Großteil unserer kollektiven Vergangenheit geprägt und gefeiert hat.“ Sie präsentierte die ihr nachempfundene Puppe bereits auf Instagram – im Partnerlook mit ihrer Miniatur-Version.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während die Sängerin es schaffte, die Musikbranche maßgeblich zu beeinflussen, hat sich Maira Gomez mit ihrer Arbeit auf ein anderes Feld gestürzt. Sie stammt aus einer indigenen Gemeinschaft der Tatuyo-Ethnie im Amazonasgebiet und möchte ihren fast sieben Millionen Follower:innen in den sozialen Medien die Kultur und Traditionen ihres Volkes näherbringen.

Auch in der Filmbranche haben die Hersteller der Puppen eine Vorbildperson gefunden – Lila Avilés. Als Filmproduzentin gewann sie bereits mehr als dreißig internationale Festivalpreise. Eine weitere Barbie wurden nach dem Vorbild des japanischen Models Nicole Fujita, die auch im TV und im Modedesign tätig ist, herausgebracht. Die letzte Frau, die sich in die Riege der Auserwählten einreiht, ich die Comedian Enissa Amani, die ihre Plattform regelmäßig nutzt, „um virale Sendungen zu erstellen und zu produzieren, die sich mit Rassismus in Deutschland befassen.“