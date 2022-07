Laas Untld. kündigt Disstrack gegen Fler an

Laas Untld. zeigt sich weiterhin angriffslustig: Nachdem er kürzlich in einem sechsminütigen Freestyle gegen seinen früheren Labelboss Bushido schoss, legt sich der Rapper nun mit dem Südberliner Rapper Fler an. Der hatte zuvor zwar die Technik und Lyrics von Lass Untld. gelobt, aber zugleich kritisiert, dass er auf einen am Boden liegenden Bushido eintreten würde. Das wäre „feige“. Außerdem wäre er sowieso nur deshalb so ein guter Texter, weil er früher in der Zusammenarbeit mit Fler so viel von ihm gelernt habe. Nun feuert Lass Untld. zurück und teast einen Disstrack gegen den Südberlin-Maskulin-Rapper an, der bereits diese Woche erscheinen soll.

Laas Untld. gibt erste Kostprobe aus seinem Fler-Disstrack

In einem auf Instagram veröffentlichten Video posiert Laas Untld. auf dem Sitz eines in der Billy-Wider-Promenade geparkten Autos. Im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat Fler zumindest früher gewohnt. Im Hintergrund läuft bereits der wohl bald erscheinende Disstrack, zu dem Laas performt. Textlich greift Laas in der kurzen Kostprobe Flers Aussage auf, dass dieser Laas Untld. soviel rap-spezifisches Wissen beigebracht hätte:

„Wenn die zu mir sagen, ich wär talentiert und schreib so krass’/

Dann sag ich ‚Normal Junge, Fler hat es mir beigebracht‘/

Wenn die sagen, ‚Junge wie du rappst, ist geisteskrank’/

dann sag ich: ‚Komm klar Junge, Fler hat es mir beigebracht‘/

Wenn die verwirrt sind, von wem ich meinen ganzen Lifestyle hab/

Wiederhol ich’s nochmal Junge: ‚Fler hat es mir beigebracht‘/

Wie ich meine Nike trag/ den Haircut schneiden lass/ […]“

Fler: Disstrack wäre ein „ganz dummer Move“

Fler hat nicht lange mit einer Antwort auf sich warten lassen. Laas teilte, kurz nachdem er das Video veröffentlicht hatte, den Screenshot einer privaten Nachricht, die er von Fler bekommen hat. Darin bezeichnet Fler den sich anbahnenden Disstrack von Lass Untld. als „ganz dummen Move“. Und auch auf seiner eigenen Instagram-Seite läuft sich Fler schon warm. Dort postete er ein Bild von Laas mit dem Kommentar: „Von Couch zu Couch…nehme dich nicht zurück! Da kannste 1000 Mal vor meiner Tür rappen.“

Es ist davon auszugehen, dass es nicht bei dem bisherigen Wortgefecht bleiben wird. Laut dem Instagram-Post von Laas Untld. soll der Disstrack gegen Fler bereits in der Nacht von Donnerstag (14. 07) auf Freitag erscheinen.