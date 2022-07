Lady Gaga live in Düsseldorf: Tickets, Anfahrt, Wetter

Zuerst Dance-Pop, dann Americana und jetzt wieder Dance-Pop. Auf ihrem jüngsten Album CHROMATICA fand Lady Gaga ihre Musik-Wurzeln wieder. Nun geht sie mit der Platte auf Welt-Tournee und macht gleich zu Beginn in Düsseldorf Halt. Bei uns gibt es alle Infos zum Konzert am 17. Juli im Überblick.

Um 19:30 Uhr soll Lady Gaga in der Merkur Spiel-Arena auf der Bühne stehen. Viel mehr ist leider nicht bekannt. Der genaue Zeitplan für das Konzert steht noch nicht fest. Wer als Vorband auftreten wird, ist noch unklar.

Tickets

Online sind hier noch vereinzelt Tickets zu ergattern. Im Sitzplatz-Bereich kosten sie von 71 bis zu 151 Euro. Wer lieber tanzt, kann sich Stehplatz-Karten ab 117 Euro kaufen.

Anfahrt

Die Merkur Spiel-Arena erreicht Ihr ganz bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Am besten nehmt Ihr einfach die U-Bahn-Linie 78 bis zur Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“, diese fährt an Veranstaltungstagen im Fünf-Minuten-Takt.

Wer vom Norden mit dem Auto anreisen will, nimmt am Besten die A52 oder die A3. Vom Westen gelangt Ihr über die A57 oder die A44 ans Ziel und vom Süden über die A57 und A59. Die Autobahnabfahrt „Düsseldorf-Messe/ Arena“ auf der A44 führt direkt zur Merkur Spiel-Arena.

Wetter

Die Zeichen stehen gut. In Düsseldorf soll es am 17. Juli den ganzen Tag ungestörten Sonnenschein bei Temperaturen von 12 bis 28 Grad geben. In der Nacht wird es vermutlich klar bleiben und die Temperatur auf 16 Grad sinken.