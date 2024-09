Lana Del Rey heiratet den Alligator-Guide Jeremy Dufrene

Nachdem Lana Del Rey Jeremy Dufrene auf einer Alligatoren-Tour kennenlernte, heiraten sie nun.

Lana Del Rey hat offenbar den Schritt zur Ehe gewagt und Jeremy Dufrene geheiratet. Die beiden sollen sich mindestens seit 2019 kennen, als Lana über seine Alligator-Touren in Louisiana berichtete und ein gemeinsames Foto veröffentlicht wurde.

Einen Monat nach öffentlichem Beziehungs-Outing

Erst im Mai 2024 bezeichnete Lana Del Rey den 56-Jährigen in einem Social-Media-Beitrag als „meinen Mann“, was Gerüchte über eine romantische Beziehung entfachte. Die Beziehung wurde für die breiten Öffentlichkeit jedoch erst im August 2024 bestätigt, als das Paar beim Reading Festival Händchen haltend gesichtet wurde.

Kurz darauf begleiteten sie sich gegenseitig zur Hochzeit von Karen Elson in New York City. Nun, einen Monat später am Montag, dem 26. September 2024, erhielten die Sängerin und Dufrene eine Heiratslizenz im Lafourche Parish Clerk of Court. Ihr neuer Ehemann war zuvor schon einmal verheiratet und hat drei Kinder. Beruflich arbeitet er als Guide auf besagter Alligatoren-Tour. Auf diese Touren hat er bereits Prominente wie Kate Hudson, Emma Roberts und Glen Powell mitgenommen.

Ihr Vater führt sie zum Traualtar in Des Allemandes

Ein Video zeigt Lana Del Rey, wie sie von ihrem Vater Robert Grant zu einem improvisierten Traualtar in einem Hinterhof geführt wird. Der Ort der Hochzeit soll in Des Allemandes, Louisiana, am Bayou sein.

Dort bietet Dufrene seine Touren an, auf der sie sich kennenlernten. Die 39-Jährige trug bei der Zeremonie ein weißes Hochzeitskleid mit einem gerüschten Ausschnitt und einer bescheidenen Schleppe, während er in einem schwarzen Anzug auftrat.

Obwohl die Beziehung für viele Fans überraschend kam, war es nicht das erste Mal, dass ein Prominenter jemanden außerhalb des Rampenlichts heiratete. Beispiele hierfür sind Miranda Lambert, die 2019 einen Polizisten ehelichte, und Matt Damon, der seit fast zwei Jahrzehnten mit einer ehemaligen Barkeeperin verheiratet ist.