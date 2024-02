Lana Del Rey liefert „Blue Skies“-Cover zur Serie „The New Look“

Sie ist die dritte von zehn Artists, die ein Cover zu der Serie beiträgt. Hört ihren Song hier.

Jack Antonoff hat bereits Ende Januar angekündigt, dass er den Soundtrack der neuen Serie von Apple TV+, „The New Look“, liefert und dafür mit zahlreichen renommierten Künstler:innen zusammengearbeitet hat. Nach Florence And The Machine und The 1975 ist Lana Del Rey jetzt die dritte Musikerin, die ihren Beitrag veröffentlicht hat – ein Cover von Irving Berlins „Blue Skies“.

Fast ein Jahrhundert ist das Stück alt, das sich die Sängerin für ihren Soundtrackbeitrag ausgewählt hat. Jetzt haucht sie dem Klassiker neues Leben ein und interpretiert ihn auf ihre eigene, moderne Art und Weise.

Hört hier in „Blue Skies“ von Lana Del Rey rein:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weitere Artists auf dem Soundtrack

Insgesamt werden zehn Artists Cover-Songs zu der Serie beitragen – alle unter der Produktion von Jack Antonoff. Das komplette Album zu „The New Look“ kommt am 3. April und wird neben den drei bisherigen noch Werke von Perfume Genius, Nick Cave, Beabadoobee, Joy Oladokun, Bartees Strange, Sam Dew und den Bleachers enthalten. Das hatte der Produzent zur Ankündigung seiner Kreation auf Instagram bekannt gegeben. Dazu schrieb er: „Ich habe jede Minute genossen, in der ich diese Lieder aus der Kriegszeit mit einigen meiner Lieblingskünstler neu aufgenommen habe.“

Instagram-Beitrag von Jack Antonoff:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für den Künstler ist es der erste Tonträger, den er unter seinem eigenen Label „Shadow of the City“, einem Unter-Label von „Dirty Hit“ veröffentlicht. Sein Werk untermalt die Geschichte des Modeschöpfers Christian Dior mit musikalischen Neu-Interpretationen. Alle Lieder stammen aus dem frühen und mittleren 20. Jahrhundert und wurden besonders durch die Kriegszeit geprägt.