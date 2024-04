Coachella: 26.000 Euro Geldstrafe wegen Lana Del Rey

Die Show der US-Sängerin hat wohl jetzt ernsthafte Konsequenzen.

Vom 19. bis 21. April fand das zweite Wochenende des Coachella-Festivals statt – mit einem für die Veranstalter:innen nicht ganz so schönem Ende. Denn die müssen jetzt mit einer Geldstrafe von 28.000 US-Dollar (umgerechnet circa 26.000 Euro) rechnen. Der Grund dafür: Lana Del Rey beendete ihren Auftritt nicht rechtzeitig.

Lana Del Rey überzog um 13 Minuten

Die Sängerin trat bei dem Open Air in Kalifornien am Freitag (19. April) auf und hielt sich wohl nicht an die Sperrstunde, die laut „TMZ“ am Freitag und Samstag um 1 Uhr und am Sonntag um Mitternacht liegt. Die 38-Jährige überzog bei ihrem Gig um 13 Minuten, weshalb nun die Organisator:innen das Bußgeld an die Stadt Indio bezahlen sollen.

Lana Del Reys Set am Wochenende umfasste insgesamt 19 Songs, einschließlich eines Überraschungsauftritts von Camila Cabello, die ihre neue Single „I Luv It“ zum ersten Mal live performte. Am vorherigen Wochenende holte die Musikerin Billie Eilish für ein gemeinsames Duett auf die Bühne.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu dem Bußgeld, das wegen ihr nun fließen muss, hat sich Del Rey bisher nicht öffentlich geäußert.

Coachella 2024 ruhiger als in den Vorjahren

Die Geldstrafe ist allerdings die einzige, die an den zwei Festival-Wochenenden ausgelöst wurde. Somit verlief das diesjährige Coachella deutlich ruhiger als in den Vorjahren. Erst 2023 beliefen sich die Bußgelder für Verstöße gegen die Ausgangssperre am ersten Event-Wochenende auf insgesamt 117.000 US-Dollar (circa 109.000 Euro). Außerdem gab es im Vergleich zu den bisherigen Coachella-Ausgaben am ersten Wochenende 120 Prozent weniger Verhaftungen und 43 Prozent weniger Vorladungen.

Das könnte aber auch mit dem schleppenden Kartenverkauf für die diesjährige Veranstaltung zu tun haben. Das Festival war nämlich dieses Jahr, anders als in der Vergangenheit, nicht innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.