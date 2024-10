Liam Paynes Freundin enthüllt: Er wollte sie im nächsten Jahr heiraten

In einem Instagram-Beitrag teilte Kate Cassidy den heimlichen Zukunftswunsch des kürzlich Verstorbenen.

Liam Paynes Freundin, Kate Cassidy, ist über Tod des Sängers „erschüttert“. Wie sie mit ihrer Abschiedsnachricht auf Instagram enthüllte, wünschte sich Payne, sie im nächsten Jahr zu heiraten. Die beiden waren seit 2022 ein Paar.

Er wünschte sich eine Hochzeit mit Cassidy

Die 25-Jährige teilte auf Instagram ihre Momentaufnahmen mit dem kürzlich verstorbenen One-Direction-Sänger. Mit in der Bilderreihe: Einige Worte zum Abschied. Sie schrieb: „Mein Herz ist in einer Weise erschüttert, die ich nicht in Worte fassen kann. Ich wünschte, du könntest sehen, welch großen Einfluss du auf die Welt hattest, auch wenn sie sich im Moment so dunkel anfühlt. Du hast so viel Freude und Positives gebracht – für Millionen von Fans, deine Familie, Freunde und vor allem für mich. Du wirst so unglaublich geliebt.“

Doch nicht nur das: In ihren letzten Worten erinnert sie sich an einen wohl wichtigen Moment vor dem Wendepunkt. „Vor ein paar Wochen saßen wir an einem schönen Abend draußen und manifestierten unser gemeinsames Leben.“ Auf einem der Bilder zeigt sie einen Zettel, auf dem Payne wohl seinen Zukunftswunsch notiert hatte. Dazu schrieb Cassidy: „Ich habe deinen Zettel immer bei mir, obwohl du mir gesagt hast, ich solle ihn nicht ansehen. Darauf stand: ‚Ich und Kate werden innerhalb eines Jahres heiraten und für immer zusammen sein 444.‘ Liam, ich weiß, wir werden für immer zusammen sein, aber nicht so, wie wir es geplant hatten. Du wirst immer bei mir sein. Ich habe einen Schutzengel gewonnen.“

Liam Payne ist nun ihr „Schutzengel“

Abschließend schrieb die Influencerin: „Ich werde dich für den Rest meines Lebens und darüber hinaus lieben und unsere Träume und Erinnerungen mit mir tragen, wohin auch immer ich gehe. Für immer dein, Katelyn. 444“ Das Posting beinhaltet auch eine Erklärung für die Zahlenreihe 444, die für die beiden vermutlich eine höhere Bedeutung darstellte. So soll diese Zahl öfters auftauchen, wenn man sich einsam fühle und einen daran erinnern, stets von den eigenen Schutzengeln umgeben zu sein.

Das Ex-Mitglied der Boygroup erlitt am 16. Oktober tödliche Verletzungen von einem Balkonsturz eines Hotels in Argentinien. Anschließende toxikologische Untersuchungen ergaben: Der Sänger hatte eine gefährliche Drogenmischung im Blut, auch genannt „Pinkes Kokain“. Die Droge enthielt anscheinend Methamphetamin, Ketamin und MDMA.