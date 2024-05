Lana Del Rey verrät ihr Lieblingssong von THE TORTURED POETS DEPARTMENT

Auf der Met Gala 2024 nannte Lana Del Rey ihren Lieblingssong aus dem neuen Taylor-Swift-Album.

Während Lana Del Rey am Montag (6. Mai) den Red Carpet der Met Gala 2024 entlangschritt, wurde sie während eines kurzen Interviews mit „Entertainment Tonight“ auch nach ihrem Lieblingssong vom neuen Taylor-Swift-Werk THE TORTURED POETS DEPARTMENT gefragt. Die Antwort der 38-Jährigen: „‚Who’s Afraid of Little Old Me?‘… was auch immer das für ein Titel ist.“

Mehr zu „Who’s Afraid of Little Old Me?“

Bei dem genannten Song handelt es sich um den zehnten Track auf dem Album, in dem Swift gegen Gerüchte und Kritik wettert, denen sie im Laufe ihrer Karriere bereits ausgesetzt war. Es ist ein eher bitteres Stück, das der Gesellschaft im Bezug auf ihren Umgang mit Künstler:innen einen Spiegel vorhalten soll. Swift kritisiert hierbei auch generell, wie schnell und umfangreich über Artists oftmals geurteilt wird.

Zur Artist-Freundschaft

Lana Del Rey und Taylor Swift lernten sich bereits 2012 auf den MTV EMA’s in Deutschland kennen. Seither hatten sie mehrere gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit, wie zuletzt bei der Grammy-Verleihungen 2024. Aber auch musikalisch arbeiteten die beiden Künstlerinnen schon zusammen. Auf Taylor Swifts Platte MIDNIGHTS (2022) war Lana Del Rey als Feature-Gast auf dem Song „Snow On The Beach“ zu hören. Das Album produzierte Jack Antonoff, der fast zeitgleich Lana Del Reys LP DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEANS BLVD produzierte.

Der Bleachers-Frontmann und Produzent Jack Antonoff soll ebenfalls an Lana Del Reys kommenden Country-Album LASSO mitgearbeitet haben. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist bislang noch nicht bekannt, allerdings kündigte die Sängerin bereits an, dass die Platte im September 2024 erscheinen soll.