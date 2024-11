Lana Del Rey: Neue Tour-Termine – bald auch für Deutschland?

Für Sommer 2025 hat Lana Del Rey Konzertdates öffentlich gemacht. Fans in Deutschland werden hibbelig.

Eine Stadion-Tour steht für das kommende Jahr bei Lana Del Rey an. Doch bisher hat die Musikerin nur Live-Termine für UK und Irland bekannt gegeben. Nachdem sie beim Reading und Leeds Festival sowie beim Coachella auftreten wird, geht es ab 23. Juni in Cardiff und später noch in Glasgow, Liverpool, Dublin sowie am 3. Juli in London mit den Gigs weiter.

Zur Tour-Ankündigung:

Wie steht es um Shows in deutschen Gefilden?

Wer jetzt blöd aus der Wäsche schaut, sind die deutschen Fans. Die Sängerin ist generell ein seltener Gast hierzulande. 2020 sagte Lana Del Rey aufgrund von Stimmproblemen ihre Konzerte in Berlin und Köln ab. Davor besuchte sie die Hauptstadt 2018 für eine exklusive Show, was viele zum Ausrasten vor Glück brachte – schließlich schaute sie zuvor zuletzt 2013 in Europa vorbei – mal abgesehen vom Glastonbury und ähnlichen Festivals.

Doch belastbare Infos gibt es seitens der 39-jährigen New Yorkerin noch nicht.