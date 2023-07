Lana Del Rey singt mit Waffelhaus-Gast „Amazing Grace“ (Video)

Lana Del Rey arbeitete mal eben in einem Waffelhaus und sang mit Kunden ein Duett. Seht hier das Video.

Die Gäste des „Waffle House“ in der US-amerikanischen Stadt Florence dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie dort am 21. Juli von einem Superstar bedient wurden. Lana Del Rey hat das Internet in helle Aufregung versetzt, als sie in der beliebten Restaurantkette in Alabama auftauchte, um eine Schicht zu übernehmen. Die Sängerin, die Millionen von Platten verkauft hat, wurde hinter dem Tresen des Ladens gesehen – sogar in Uniform mit Namensschild. Im Internet und in den sozialen Medien häufen sich seitdem Clips und Videos ihrer ungewöhnlichen Arbeitseinlage. In einem kurzen Clip, der auf TikTok viral ging, hockt sich Lana Del Rey an den Tisch eines älteren Kunden und singt mit ihm „Amazing Grace“.

Lana Del Rey singt im Duett mit Restaurantgast

Es ist nicht klar, warum die 38-Jährige dort war oder ob sie tatsächlich eine ganze Schicht gearbeitet hat. Einige Social-Media-Nutzer:innen haben behauptet, dass sie die Uniform und das Namensschild von den Mitarbeiter:innen des „Waffle House“ geschenkt bekam und daraufhin sich dazu entschloss, es einmal mit dem Kellnern zu versuchen.

Das kurze Video wurde inzwischen über 2,6 Millionen Mal aufgerufen und Tausende von Lana-Del-Rey–Fans teilten eifrig ihre Reaktion auf den herzerwärmenden Clip.

Lana Del Rey signiert Plakate und teilt Vape mit Fan

Das Duett mit einem Kunden ist nicht der einzige Streich, den sich Del Rey während ihrer Aushilfe im Waffelhaus leistete. Die Sängerin signierte außerdem das Plakat eines Fans vor der Restaurantkette und ließ auch einen Fan in völliger Ungläubigkeit zurück, nachdem sie ein Vape mit ihm teilte.

