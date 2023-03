Taylor Swift lobt Lana Del Rey: „Sie weiß, dass ich von ihr besessen bin“

Am Freitagabend (24. März) hat Taylor Swift ihre Fans bei dem „The Eras Tour“-Konzert in Las Vegas mit einer Live-Version von „Snow On The Beach“ am Ende ihres Sets überrascht – dem gemeinsamen Song mit Lana Del Rey auf ihrem jüngsten Album MIDNIGHTS. Bevor sie den Song anspielte, lobte sie die Sängerin jedoch zunächst in höchsten Tönen. Die 33-Jährige begann mit den Worten: „Lana Del Rey hat ein neues Album herausgebracht, und es heißt „Did you know there’s a tunnel under Oceans Blvd“, und Leute: Es ist so gut! Das wisst ihr wahrscheinlich schon, aber es ist einfach außergewöhnlich.“

Sie fügte hinzu: „Ich denke einfach, dass sie die Beste ist, die wir haben, und deshalb denke ich, dass wir es als Gruppe zu einer Priorität machen müssen, dieses Album und diese Künstlerin zu streamen, zu kaufen und zu unterstützen.“ Daraufhin begann sie, die ersten Töne von „Snow On The Beach“ auf dem Klavier anzustimmen, überlegte es sich dann jedoch anders und sagte: „Und sie weiß, dass ich von ihr besessen bin, und sie war so freundlich, mit mir einen Song auf „Midnights“ zu machen, der ‚Snow On The Beach‘ heißt. Sie ist so großzügig und hat das für mich getan, und ich werde nie vergessen, wie nett sie gewesen ist. Es ist so cool, wenn man Lieblingskünstler:innen hat und sie sich als so nett zu einem herausstellen.“ Sie beendete ihre Lobeshymne mit den Worten: „Wie auch immer, ich wollte ein bisschen Werbung für sie machen und zu Ehren dieses brillanten Albums möchte ich ‚Snow on the Beach‘ spielen.“

Lana Del Reys neues Album DID YOU KNOW THERE’S A TUNNEL UNDER OCEANS BLVD erschien am 24. März und umfasst 16 Songs, darunter Features mit Jon Batiste, Judah Smith, Bleachers, SYML, Tommy Genesis, RIOPY und Father John Misty. Taylor Swifts jüngstes Album MIDNIGHTS wurde am 21. Oktober 2022 veröffentlicht und wurde von der Presse hochgelobt. Aktuell ist die US-amerikanische Sängerin auf großer „The Eras Tour“, die pro Show etwa 44 (!) Songs umfasst.