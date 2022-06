Laut Peter Doherty planen die Libertines, ihre neue Platte in Jamaika aufzunehmen

Jüngsten Aussagen von Peter Doherty zufolge rückt ein neues Album der Libertines immer näher: „Wir haben immer noch das Gefühl, dass wir etwas bisher Unerledigtes zu tun haben und dass es noch mehr Songs zu schreiben gibt.“ Offenbar ist es seinem Bandkollegen und Intimus Carl Barât ein Anliegen, für die Umsetzung Terra incognita zu betreten: „Carl will es nicht in England oder in Frankreich machen, was er als mein Revier betrachtet. Also lautet der Plan, nach Jamaika zu gehen und zu versuchen, eine weitere Libertines-Platte zu realisieren“, sagte der 43-Jährige in einem neuen Interview mit der britischen Tageszeitung „The Guardian“.

Die Libertines wandeln auf den Spuren von The Clash

Dem NME sagte Doherty, dass die nächste Platte seiner Band von dem vierten The-Clash-Album SANDINISTA! beeinflusst sein wird – ähnlich wie die besagte LP bündeln die neuen Libertines-Stücke eine eklektische Mischung von Stilen, so Doherty. „Das ist immer noch das Konzept, über das wir sprechen“, bestätigte er kürzlich die musikalische Marschrichtung. Er fuhr fort: „Am Schluss unserer Tournee waren alle sehr froh darüber, dass wir nach den verschiedenen Quarantänen und Johns Kommen und Gehen noch am Leben waren. Wir waren alle sehr optimistisch, was die Zukunft angeht, also weiß ich nicht, wie oder wann es passieren wird, aber ich denke, es wird passieren.“ Die Veröffentlichung des bisher letzten Albums der Libertines ANTHEMS FOR DOOMED YOUTH liegt mittlerweile sieben Jahre zurück.

„A Likely Lad“: Doherty veröffentlicht seine Memoiren

Am Donnerstag (16. Juni) erscheint über den US-amerikanischen Traditionsverlag „Little Brown“ Dohertys Autobiografie mit dem Titel „A Likely Lad“: Gemeinsam mit dem Musikjournalisten Simon Spence hat er die eigene Version seiner orgiastischen Lebensgeschichte zu Papier gebracht. Auf den 336 Seiten erforsche der Musiker seine dunkelsten Momente. So heißt es in der Ankündigung: „Mit erstaunlicher Offenheit – und seinem typischen Witz und Humor – nimmt er uns mit auf dekadente Partys, in durchzechte Nächte, das Gefängnis und seine Selbstzerstörung. Doherty reflektiert auch über die turbulenten Beziehungen, die er im Laufe der Jahre zu verschiedenen wichtigen Menschen in seinem Leben hatte.“

„Die Liebe hat mir das Leben gerettet“

Im März dieses Jahres ist Dohertys aktuelles Album THE FANTASY LIFE OF POETRY & CRIME erschienen – eine Zusammenarbeit mit dem französischen Arrangeur Frédéric Lo. Der Langspieler ist gleich in zweierlei Hinsicht ein Novum in Dohertys Leben: Zum Einen hat er lediglich die Texte und den Gesang zu den chansonhaften Stücken beigesteuert. Zum Anderen war das ehemalige Enfant Terrible der britischen Gitarrenmusik während ihrer Entstehung clean. Im Gespräch mit dem MUSIKEXPRESS hat er kundgetan, seit über zwei Jahren ohne harte Drogen auszukommen. „Die Liebe hat mir das Leben gerettet. Meine Frau hat es gemeistert, sie hat mir das Leben gerettet und das in vielerlei Hinsicht. Was für eine wundervolle Sache“, sagte er.

Am Wochenende traten The Libertines beim Tempelhof Sounds Festival in Berlin auf.