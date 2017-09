Leider nicht James Cameron: „Terminator 6“ hat einen Regisseur gefunden

Es ist der nächste Versuch, das „Terminator“-Franchise wieder zu altem Glanz zurückzuführen. Nachdem „Terminator 3“ (2003), „Terminator: Die Erlösung“ (2009) und zuletzt „Terminator: Genisys“ (2015) nicht annähernd die Qualität der ersten zwei Filme der Reihe mit Arnold Schwarzenegger erreichten, übernimmt James Cameron nun wieder das Zepter. Er wird bei „Terminator 6“ als Produzent fungieren und die kreative Ausrichtung des Films festlegen.

Da Cameron allerdings ebenfalls bis 2024 mit dem Dreh seiner vier (!) „Avatar“-Fortsetzungen beschäftigt ist, kann er nicht (wie bei den ersten zwei Filmen der Reihe) Regie führen. In der Einladung für eine Podiumsdiskussion in den USA wurde nun verraten, wer der Regisseur für den kommenden „Terminator“-Film sein wird. Tim Miller, der zuletzt „Deadpool“ mit Ryan Reynolds zum Welterfolg machte, soll Arnold Schwarzenegger, 70, und einen noch unbekannten restlichen Cast in Szene setzen.