Linda Hamilton über ihre „Terminator“-Zukunft

„Die Geschichte wurde erzählt und sie wurde bis zum Exzess ausgeführt.“

Linda Hamilton hat verkündet, dass sie nicht mehr im „Terminator“-Franchise mitwirken wird. In einem Interview mit „Business Insider“ äußerte sich die Schauspielerin kritisch gegenüber einem möglichen Neustart der Reihe und betonte, dass sie mit der Rolle von Sarah Connor abgeschlossen habe.

Hamilton verkörperte ihre Rolle in „Der Terminator“ erstmals 1984, bevor sie die Rolle in „Terminator 2: Judgment Day“ (1991) wieder aufgriff und zuletzt in „Terminator: Dark Fate“ (2019) zu sehen war.

„Warum jemand es neu starten würde, ist mir ein Rätsel“

Hamilton mag ihre Rolle, betrachtet die berühmte Kinofigur aber skeptisch: „Ich habe wirklich das Gefühl, dass Sarah Connor kein Symbol ist. Sie ist eine Frau in der Hölle und trifft wirklich schlechte Entscheidungen. Sie ist keine gute Mutter – sie ist eine gute Kämpferin“, sagte die 67-Jährige.

„Ich bin fertig. Ich habe nichts mehr zu sagen. Die Geschichte wurde erzählt, und sie wurde bis zum Exzess ausgeführt“, kommentierte sie die Möglichkeit eines Neustarts. „Warum jemand es neu starten würde, ist mir ein Rätsel. Aber ich weiß, dass unsere Hollywood-Welt derzeit auf Reboots aufgebaut ist.“

Der neueste Streifen der Reihe, „Terminator: Dark Fate“ (2022), verzeichnete an den Kinokassen keinen überwältigenden Erfolg. Sarah Connor ist darin trauernd und verbittert. Sie jagt Terminatoren, um ihren Sohn, den Anführer des Widerstands, John Connor, zu rächen. Obwohl der Schöpfer der Serie, James Cameron, mehrfach einen Neustart des Franchise angedeutet hat, hat die Schauspielerin wohl endgültig mit der Reihe abgeschlossen.

Bereits 2020 äußerte Hamilton sich gegenüber „The Hollywood Reporter“ zu einem möglichen Comeback. Schon damals sagte sie, dass sie „sehr glücklich wäre, nie wieder zurückzukehren“.

Im Juni letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass Hamilton für die letzte Staffel der Netflix-Serie „Stranger Things“ besetzt wurde. Details zu ihrer Rolle sind derzeit noch geheim.