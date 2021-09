Lena Meyer-Landrut: Wehmut nach 16 Jahren Angela Merkel

Runter mit den Spendierhosen: Für diese Die-Ärzte-Raritäten müsst Ihr tief in die Tasche greifen

Ein Brettspiel zum Selbstbasteln, Alben in Plüsch und Pizzakartons, Promo-Verarschungen und Auswege aus der Indizierungshölle: Keine andere Band legt sich so sehr ins Zeug, mit verrückten Veröffentlichungen die Fans zu begeistern – und in den Wahnsinn zu treiben. Denn einiges von diesem Zeug ist extrem selten und erzielt im Netz Höchstpreise.