Mark Forster lässt junge Künstlerin nach Support-Zusage hängen?

Sandra Hesch bekam von Mark Forster grünes Licht für ihre Support-Anfrage. Eine Woche später wartet die junge Künstlerin verzweifelt auf die offizielle Zusage.

Mark Foster geht 2026 auf große Deutschland-Tournee, Voracts dafür wurden noch nicht bekannt gegeben. Eine junge Künstlerin nahm dies zum Anlass, sich via Social Media als Support-Act zu bewerben – mit Erfolg?

Deutschland-Tour ohne Voracts?

Die „Sommer Shows 2026“ des deutschen Sängers führen ihn quer durchs Land. Der erste Auftritt findet am 17. Juni in Coburg und der letzte am 5. September in Hockenheim statt. Für die insgesamt 27 Konzerte hat der 43-Jährige bisher noch keine Support-Künstler:innen bekannt gegeben. Eine ebenfalls deutschsprachige Sängerin nutzte ihre Chance und stellte eine musikalische Support-Anfrage über die sozialen Medien.

Die Österreicherin Sandra Hesch veröffentlichte kürzlich einen Clip auf ihren Social-Media-Kanälen mit der Bitte an Mark Forster, ihn als Voract bei seinen geplanten Auftritten zu unterstützen. Dafür setzte sich die Mittzwanzigerin an ihr Keyboard und dichtete den Liedtext zu „Kogong“ des Künstlers von 2016 um. In ihrer Caption wünschte sie sich Unterstützung von ihre Fans, die den gebürtigen Kaiserslauterner fleißig in den Kommentaren markierten.

Schaut euch hier die musikalische Support-Anfrage an:

Anfrage angenommen?

Forster antwortete der Sängerin in typisch humorvoller Manier auf TikTok mit: „Sandra, hesch du im Sommer zufällig Zeit?“ Und riss gleichzeitig einen Wortwitz mit ihrem Nachnamen. Die Künstlerin konnte ihr Glück kaum fassen und reagierte prompt mit einem Reaction-Video und dem Kommentar: „ich hab zufällig den ganze Sommer geblockt“, gefolgt von einem Emoji mit Tränen in den Augen.

Hier das Reaction-Video ansehen:

Seit gut einer Woche herrscht von Seiten des Künstlers jedoch Stille. Hesch hingegen erhöht ihren Mark-Forster-Content, indem sie mehrere Reels auf ihre Accounts in den sozialen Medien hochlädt. Von „Beweismittel[n]“, die ihn wohl überzeugen sollen, warum genau sie die beste Wahl sei, und ihn um eine schriftliche Zusage per Mail bittet. Zuletzt veröffentlichte die Songschreiberin in ihrer Instagram-Story ein Urlaubs-Foto, das sie freudestrahlend zeigt – dazu schrieb sie: „Ich, wenn sich Mark Forster bei mir meldet: (das lässt mir absolut gar keine Ruhe in diesem Urlaub mannooo“).

Doch lieber allein auf Tour?

Mag Mark Forster eventuell doch lieber allein auf Tour? Das könnte sein aktuelles Plakat für die geplante musikalische Deutschland-Reise andeuten. Auf dem Poster ist lediglich er zu sehen, und das gleich dreimal.

So sieht das Tournee-Plakat aus:

Vielleicht ist der Songschreiber derzeit auch einfach nur beschäftigt – mit Proben für die Tour, der Arbeit an neuen Songs oder Familienaktivitäten mit seiner Frau Lena Meyer-Landrut und deren gemeinsamen Sohn, bevor im Sommer die Zeit dafür knapp wird. Berichte darüber gibt es allerdings nicht, da die junge Familie ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit schützt und dazu nichts auf ihren Social-Media-Handles posten.

Lediglich in seiner Musik singt Forster über Privates: So auch in der im November 2025 erschienenen EP BESTE. Darauf enthalten sind der gleichnamige Track sowie „Rettest du mich“ und „Zeitmaschine“. Zeilen aus dem Titel-Track wie „Du bist das Beste, mеine Rettungsweste / Feiern unsre Feste, alle andern Gäste / So viel, das mich stresst, ich fühl mich wie das Letzte / Du bist meine Festung, bist für mich das Beste“, könnten an seine Lebensgefährtin gerichtet sein.

