Mark Forster zeigt sich erstmals ohne Cap und Brille

Der Sänger aus Kaiserslautern zeigt auf Instagram erstmals seine Haarpracht

Seit Jahren gehört die Kopfbedeckung zu Mark Forsters Markenzeichen. Nun hat der 42-Jährige ein Bild in den Socials gepostet, auf dem er weder Cap noch Hornbrille trägt. „Hair Reveal plus lachendes Foto, the world is slowly healing“, kommentiert er die Aufnahme mit einem Augenzwinkern. Das Foto versteckte der Sänger zwischen mehreren anderen Bildern in einer Galerie. Zu sehen ist er dort leicht ergraut, aber keineswegs mit Glatze, wie manche Fans vielleicht vermutet hätten. Hier kann man das Foto von Forster sehen

Fans feiern „Hair Reveal“

Die Reaktionen seiner Community auf Instagram fallen begeistert aus. „Reveal wurde Zeit!“, schreibt ein Fan. „Sieht richtig gut aus ohne Cap und Brille“, heißt es an anderer Stelle. Auch Make-up-Artist Philipp Verheyen, der mit Forsters Ehefrau Lena Meyer-Landrut arbeitet, kommentiert: „Hot, hot, hot.“

Entstanden beim Videodreh in Tokio

Die Galerie-Aufnahmen zeigen Forster offenbar bei einem Videodreh in Japan. Auf einem der Fotos sitzt er in der Maske, wo ihm Schrammen ins Gesicht geschminkt werden. Laut Begleittext handelt es sich dabei um Szenen für das Musikvideo zu seinem aktuellen Song „Rettest du mich“.

In einem früheren Gespräch mit RTL hatte Mark Forster erklärt, er trage die Kappe, weil seine Haare grauer und dünner werden würden. Zudem gab er in dem Interview bekannt, dass er über eine Haartransplantation nachdenke.

Erfolgreiche Karriere

Mark Forster gehört seit über zehn Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Popstars. Mit Tracks wie „Au Revoir“, „Chöre“ oder „Übermorgen“ landete er regelmäßig in den Charts und wurde zum Dauergast in TV-Shows wie „Sing meinen Song-Das Tauschkonzert“ oder auch „Wer stiehlt mir die Show“.

Neben seiner Musik kennt man ihn auch als Coach bei „The Voice of Germany“. 2021 heiratete er Sängerkollegin und ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut, mit der er auch ein Kind hat.