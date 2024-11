Macaulay Culkin wird Teil von Staffel 2 der Amazon-Prime-Serie „Fallout“

Der Schauspieler soll eine wiederkehrende Rolle in der Postapokalypse-Serie übernehmen.

Macaulay Culkin, der einstige Kinderstar aus dem Kult-Weihnachtsfilm „Kevin allein zu Haus“, soll künftig eine Rolle in der Prime-Video-Serie „Fallout“ übernehmen.

Kevin allein in der Apokalypse?

Laut Quellen von „Deadline“ soll Culkin nun häufiger in der zweiten Staffel zu sehen sein. Zwar hat sich noch niemand offiziell zum Namen der Figur geäußert, es heißt jedoch, dass der 44-Jährige einen verrückten, genialen Charakter spielen werde. Damit ergänzt ein weiterer mehr oder weniger bekannter Schauspieler den Cast rund um Ella Purnell (28), Aaron Moten (35), Kyle MacLachlan (65) und Walton Goggins (52).

Culkin arbeite bereits mit Amazon für die Animationsserie „The Second Best Hospital in the Galaxy“ zusammen. Des Weiteren hatte er eine Hauptrolle in der FX-Serie „American Horror Story: Double Feature“ und war in „The Righteous Gemstones“ (HBO) zu sehen.

Darum geht es in „Fallout“

„Fallout“ handelt von einer jungen Frau namens Lucy, die 200 Jahre nach einem Atomkrieg ihren Bunker (den „Vault“) verlässt, um ihren Vater zu finden. In der radioaktiven Wüste im Raum Los Angeles wartet ein äußerst schräger und gewalttätiger Mikrokosmos voller Kopfgeldjäger, Mutanten und Mörder auf sie.

Der Trailer von „Fallout“, Staffel eins

Die Serie gehörte nach ihrem Start zu den Top drei der meistgesehenen Titel auf Prime Video und erhielt für die erste Staffel 16 Emmy-Nominierungen, darunter für die beste Dramaserie. Das unter anderem vom Ehepaar Jonathan Nolan und Lisa Joy (ebenfalls bekannt für „Westworld“) produzierte Werk basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe des Unternehmens Bethesda Softworks.

Wann die zweite Staffel erscheint, ist noch nicht festgelegt. Die Dreharbeiten sollen aber laut Darstellerin Leslie Uggams, die die Figur Betty Pearson spielt, noch im November 2024 beginnen.