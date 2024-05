„Herr der Ringe”-Darsteller erinnern an verstorbenen Bernard Hill: „Wir liebten ihn“

„Er war furchtlos, er war lustig, er war schroff, er war temperamentvoll und er war wunderschön.“

Bernard Hill starb am Sonntag, den 05. Mai, im Alter von 79 Jahren, wie sein Management bestätigte. Er soll in den frühen Morgenstunden in seinem Haus verstorben sein. Die Todesursache ist bislang noch unbekannt.

Hill war bekannt für seine Parts in Filmen wie „Titanic“ und „Herr der Ringe“. Seine Schauspiel-Kollegen aus letzterem haben auf der „Comic Con“ in Liverpool sich an die gemeinsame Zusammenarbeit zurückerinnert und positive Worte für den Verstorbenen gefunden.

Rührende Worte von Kollegen

Eigentlich sollte auch Bernarad Hill am 05. Mai auf der „Comic Con“, einem Fan-Event, welches zweimal im Jahr in Liverpool stattfindet, als Gast erscheinen. Bereits einen Tag zuvor sagte der Schauspieler jedoch seinen geplanten Auftritt ab.

Bei der Veranstaltung erschienen schließlich nur Sean Astin, der in der „Herr der Ringe“-Reihe Samweis Gamdschie mimte, und Billy Boyd, der Pippin verkörperte. Als vor Ort bekannt wurde, dass Hill gestorben war, wurde auch auf der Bühne um den Schauspieler getrauert und an ihn erinnert. „Wir liebten ihn. Er war furchtlos, er war lustig, er war schroff, er war temperamentvoll und er war wunderschön“, so Astin. „Als wir uns die Filme ansahen, sagte ich: Ich glaube nicht, dass jemand anderes als Bernard Tolkiens Worte hätte besser sprechen können“, stimmte Boyd ihm zu.

Elijah Wood, der als Bilbo Beutlin an der Seite von Bernard Hill spielte, nutzte X, um seinem „Herr der Ringe“-Kollegen Tribut zu zollen. Er wählte dafür ein Tolkien-Zitat: „Er hatte ein sanftes Herz und war ein großer König und hielt seine Eide; und er erhob sich aus den Schatten zu einem letzten schönen Morgen.“ Zuletzt fügte Wood noch hinzu: „Wir werden dich nie vergessen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr über Bernard Hill

Der Schauspieler aus Manchester, England, besuchte nach seinem Abschluss am College die Manchester Polytechnic School of Drama, wo er bis 1970 ein Theaterstudium absolvierte. Seine erste TV-Rolle erhielt er 1973, und ein Jahr später gab er sein Debüt auf der Theaterbühne im Londoner West End. Seinen Durchbruch schaffte Hill im Jahr 1982 mit der fünfteiligen Serie „Boys from the Blackstuff“, für die er eine BAFTA-Nominierung als „Bester Fernsehschauspieler“ erhielt. In der Dramaserie mit fünf Folgen spielte er Yosser Hughes, der mit seiner Arbeitslosigkeit in Liverpool zu kämpfen hat. Ab Mitte der 1980er-Jahre war Hill dann auch vermehrt in internationalen Filmproduktionen zu sehen. Einen vergleichsweise großen Part wie den als König von Rohan in der Tolkien-Reihe verkörperte er auch als Kapitän Edward James Smith in „Titanic“.

In seiner letzten Rolle, in der zweiten Staffel der Drama-Serie „The Responder“, ist Bernard Hill seit dem 05. Mai auf BBC zu sehen. Er hinterlässt seine Ehefrau und einen Sohn.