Sydney Sweeney kritisiert Hollywood-Feminismus: „Nichts davon ist wahr“

„All das ist nur ein Vorwand für den ganzen anderen Scheiß, den sie hinter dem Rücken der Leute erzählen“, so Sweeney.

Sydney Sweeney behauptet, dass Hollywoods Botschaft, Frauen sollten Frauen unterstützen, nur vorgetäuscht sei. Führende Kräfte in der Branche würden zwar immer wieder betonen, wie wichtig gelebter Feminismus wäre, weibliche Prominente dann jedoch wegen ihres Aussehens in der Öffentlichkeit angehen.

Empowerment-Heuchelei in Hollywood

Die Schauspielerin aus „Euphoria“ und „White Lotus“ hat in einem Interview mit „Vanity Fair“ über ihre Erfahrungen in der Filmindustrie gesprochen, in der es ihrer Meinung nach schwierig sei, loyale Mitstreiterinnen zu finden. „In dieser ganzen Branche heißt es immer nur ‚Frauen stärken andere Frauen‘“, so Sweeney, aber „nichts davon ist wahr. All das ist nur ein Vorwand für den ganzen anderen Scheiß, den sie hinter dem Rücken der Leute erzählen.“

Es gehe ihr nicht darum, konkrete Personen zu beschuldigen, doch sie merkte an: „Es ist sehr entmutigend zu sehen, wie Frauen andere Frauen niedermachen, vor allem, wenn Frauen, die in anderen Bereichen ihrer Branche erfolgreich sind, sehen, dass jüngere Talente wirklich hart arbeiten – in der Hoffnung, ihre Träume zu verwirklichen – und dann versuchen, ihre Arbeit schlecht zu machen und zu diskreditieren.“

Tatsächlich könnte die 27-Jährige mit ihrer Aussage, zu der sie nicht konkreter wird, auch die Produzentin Carol Baum meinen, die im Sommer 2024 über sie sagte: „Sie ist nicht hübsch und kann nicht schauspielern. Warum ist sie so angesagt?“ Baum ist Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die für die Ausrichtung und Vergabe der Oscars verantwortlich ist.

Viele Männer, aber nur eine Frau an der Spitze?

Sweeney glaubt laut Interview den Grund zu kennen, warum man als weiblicher Star in Hollywood noch immer nicht nur an den schauspielerischen Leistungen gemessen werde: „Ich habe gelesen, dass wir unser ganzes Leben lang erzogen wurden – und es ist ein Generationsproblem – zu glauben, dass nur eine Frau an der Spitze sein kann. Es gibt nur eine Frau, die den Mann bekommen kann. Es gibt nur eine Frau, die, ich weiß nicht, alles sein kann. Dann haben alle anderen das Gefühl, sie müssten sich gegenseitig bekämpfen oder diese eine Frau zu Fall bringen, anstatt sich gegenseitig zu hochzuziehen. Ich versuche immer noch, es herauszufinden. Ich versuche hier nur mein Bestes zu geben. Warum werde ich angegriffen?“